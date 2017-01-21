Muazzez Ersoy İsyan Etti: Cezası Sadece Para Olmamalı!

Isparta'a iki kişinin kulaklarını kestikleri bir köpek yavrusuyya poz verip bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. Tepkiler üzerine gözaltına alınan ancak serbest bırakılan bu kişilere öfke yağmaya devam ediyor.

ÜNLÜLERİN KİŞİSEL ÇABALARI ETKİLİ OLDU

Olayın duyurulmasında ise ünlü isimlerin kişisel çabaları etkili olmuştu.

"VİCDANIMIZI NE ARA KAYBETTİK"

Şahısların serbest bırakılmasına çok öfkelenenlerden biri de ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu. Kızgınlığını "Her canlının yaşam hakkı var, kâinat sadece insanların yaşam alanı değil. Bu köpeğin de canı en az bizimki kadar kıymetli. Böyle bir vahşetin cezası sadece para olmamalı. O zavallı köpeğe bunu yaşatanlar en ağır cezalara çarptırılmalı. Bizim çocuklarımız hangi ara bu kadar kötü oldu? İnsanlığımızı, vicdanımızı ne ara kaybettik?" diyerek dile getiren sanatçı, yetkili birim ve kuruluşları vahşi eylemi gereçekleştiren şahıslara hakkında gerekeni yapmaları konusunda göreve çağırdı.



