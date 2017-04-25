Muay Thaide Hedef, 100 Bin Sporcu - Antalya

SİNAN ÖZMÜŞ - Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, Türkiye'de 70 bin lisanslı sporcu sayısını geçtiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu bildirdi.



Yaklaşık 2 bin senelik Tayland kültürü olan muay thai Türkiye'de hızla yayılıyor. Antalya'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Antalya Arena Spor Salonunda vatandaşlara ücretsiz olarak haftanın 4 günü verilen muay thai kursu büyük ilgi görüyor.



Kurslarda aldıkları eğitimlerle bu spora profesyonel olarak adım atan bazı sporcular ise Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyorlar.



Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Uzak Doğu sporlarında en büyük ilgiyi muay thai branşının gördüğünü belirtti.



Muay thai sporunun Türkiye'ye 1994'de geldiğini ve 2006 yılında federasyonun kurulduğunu ifade eden Urlu, "11 seneden beri bu spora hizmet ediyoruz. Lisanslı sporcu sayımızda her geçen gün artmakta. Türkiye geneli 70 bin lisanslı sporcuyu geçtik. Hedefimiz, 2018 ya da 2019 yılı başlarında bunu 100 bine çıkarmak." diye konuştu.



"Öğrencilerin başarısı iki kat arttı"



Urlu, muay thaide 6 yaşından 60 yaşına kadar lisans çıkartılabildiğini, bu nedenle kurslarına her yaş ve meslekten vatandaşların katılabildiğini ve şu anda büyük ilgi gördüklerini söyledi.



Muay thai sporunun en büyük özelliğinin sporculara özgüven ve odaklanma sağlaması olduğunun altını çizen Urlu, "Daha önce derslerinde başarısız olan sporcularımızın, 6 ay sonra aileleri ile yaptığımız sohbetlerde, derslerindeki başarı oranının iki kat arttığını öğreniyoruz. Niye? Özgüven geliyor. Yapabilme kuvveti geliyor. Bir cesaret geldiğinden dolayı hem derslerine daha çok yöneliyor hem de bedenini terbiye ediyor." dedi.



Urlu, dünyada 120 ülkede yapılan muay thai sporunda, Türkiye Muay Thai Milli Takımının da dünyada ilk 8 ülke içinde yer aldığını ifade ederek, "Geçen sene yapılan Dünya Kupasında ilk üçteydik. Bu sporun kalesi ülkelerle başa baş yarışabiliyoruz." ifadesini kullandı.



"Savunma sporlarına inanılmaz ilgi var"



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 8 ay önce açılan Antalya Arena Spor Salonunda 14 spor branşına ait salon bulunduğunu, en büyük salonun da muay thaiye verildiğini söyledi.



Antalya'da Mmay thaiye büyük ilgi olduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Kursta, üniversite öğrencileri, çeşitli meslek gruplarından vatandaşlarımız var. Aynı zamanda sporcularımız da var. Savunma sporlarına inanılmaz bir ilgi var. Sağlıkla spor yapmak ya da kendini savunmayı öğrenmek isteyen bir çok vatandaşımız bu branşa geliyor." dedi.



Hacıcaferoğlu, muay thai kursunda hem spor hem sağlık hem dostluk hem kardeşlik hem de kaynaşma olduğunu vurgulayarak, sporun tüm özelliklerini bu kursta yaşandığını kaydetti.