Muay Thaide Hedef, 100 Bin Sporcu

SİNAN ÖZMÜŞ - Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, Türkiye'de 70 bin lisanslı sporcu sayısını geçtiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu bildirdi.



Antalya Arena'da ücretsiz olarak haftanın 4 günü düzenlenen muay thai kursu, büyük ilgi görüyor.



Kurslarda aldıkları eğitimlerle bu spora profesyonel olarak adım atan bazı sporcular ise Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor.



Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Uzak Doğu sporlarında en büyük ilgiyi muay thai branşının gördüğünü belirtti.



Muay thai sporunun Türkiye'ye 1994'de geldiğini ve 2006 yılında federasyonun kurulduğunu ifade eden Urlu, "11 seneden beri bu spora hizmet ediyoruz. Lisanslı sporcu sayımız da her geçen gün artmakta. Türkiye genelinde 70 bin lisanslı sporcuyu geçtik. Hedefimiz 2018 ya da 2019 yılı başlarında bunu 100 bine çıkarmak." diye konuştu.



"Öğrencilerin başarısı iki kat arttı"



Urlu, muay thaide 6 yaşından 60 yaşına kadar lisans çıkartılabildiğini, bu nedenle kurslarına her yaş ve meslekten vatandaşların katılabildiğini söyledi.



Muay thai sporunun en büyük özelliğinin sporculara öz güven ve odaklanma sağlaması olduğunun altını çizen Urlu, "Daha önce derslerinde başarısız olan sporcularımızın, 6 ay sonra aileleri ile yaptığımız sohbetlerde, derslerindeki başarı oranının iki kat arttığını öğreniyoruz. Niye, öz güven geliyor. Bir cesaret geldiğinden dolayı hem derslerine daha çok yöneliyor hem de bedenini terbiye ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Urlu, 120 ülkede yapılan muay thai sporunda, Türkiye Muay Thai Milli Takımı'nın da dünyada ilk 8 ülke içinde yer aldığını aktararak, "Geçen sene yapılan dünya kupasında ilk üçteydik. Bu sporun kalesi ülkelerle başa baş yarışabiliyoruz." ifadesini kullandı.



Hacıcaferoğlu: "Savunma sporları büyük ilgi görüyor"



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 8 ay önce açılan Antalya Arena'da 14 spor branşına ait salon bulunduğunu, en büyük salonun da muay thaiye verildiğini kaydetti.



Antalya'da muay thai sporuna büyük ilgi olduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Kursta, üniversite öğrencileri, çeşitli meslek gruplarından vatandaşlarımız da var. Savunma sporları büyük ilgi görüyor. Spor yapmak ya da kendini savunmayı öğrenmek isteyen birçok vatandaşımız bu branşa geliyor." şeklinde konuştu.