Muallak/bitiyatro

Laçin Ceylan ve Nihat İleri tarafından 2006 yılında kurulan Bitiyatro yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Muallak/bitiyatro

Laçin Ceylan ve Nihat İleri tarafından 2006 yılında kurulan Bitiyatro yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Murat Taşkent'in yazıp yönettiği MUALLAK adlı oyunda Defne Şener Günay ve Turan Günay rol alıyor. Tolga Çebi'nin müzikleri ve Işıl Zeynep'in kareografisiyle  öne çıkan oyun 25 Nisan Salı günü CKM Büyük Salon'da sahneleniyor.

"Sen SEN değilken, ben BEN değilken biz nasıl BİZ olabiliriz?"

"Zaaflarımızın kuklaları haline gelmişiz, farkında bile değiliz.Hangi role ihtiyaç duyuyorsak o oluyoruz. Bir tek kendimiz olamıyoruz belki de. Kendi tutarsız dünyamız içinde öylesine tutarlıyız ki yanılsamalarla geçen ömrümüz boyunca bir o yana bir bu yana savrulup duruyoruz. "

Yazan ve Yöneten: Murat Taşkent

Oyuncular: Defne Şener Günay - Turan Günay

Yönetmen Yardımcıları: Işıl Zeynep - Deniz Sayar

Koreografi: Işıl Zeynep

Müzik: Tolga Çebi

Dekor / Kostüm: Arzu Koç Taşkent

Işık tasarım: Polat Niloğlu

Afiş tasarım: Aycan Arık

Bitiyatro'nun MUALLAK adlı oyununu  25 Nisan Salı  saat 20: 30'da Kadıköy CKM Büyük Salon'da izleyebilirsiniz.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Muallak/Bitiyatro

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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