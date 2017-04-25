Laçin Ceylan ve Nihat İleri tarafından 2006 yılında kurulan Bitiyatro yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Murat Taşkent'in yazıp yönettiği MUALLAK adlı oyunda Defne Şener Günay ve Turan Günay rol alıyor. Tolga Çebi'nin müzikleri ve Işıl Zeynep'in kareografisiyle öne çıkan oyun 25 Nisan Salı günü CKM Büyük Salon'da sahneleniyor.



"Sen SEN değilken, ben BEN değilken biz nasıl BİZ olabiliriz?"



"Zaaflarımızın kuklaları haline gelmişiz, farkında bile değiliz.Hangi role ihtiyaç duyuyorsak o oluyoruz. Bir tek kendimiz olamıyoruz belki de. Kendi tutarsız dünyamız içinde öylesine tutarlıyız ki yanılsamalarla geçen ömrümüz boyunca bir o yana bir bu yana savrulup duruyoruz. "



Yazan ve Yöneten: Murat Taşkent



Oyuncular: Defne Şener Günay - Turan Günay



Yönetmen Yardımcıları: Işıl Zeynep - Deniz Sayar



Koreografi: Işıl Zeynep



Müzik: Tolga Çebi



Dekor / Kostüm: Arzu Koç Taşkent



Işık tasarım: Polat Niloğlu



Afiş tasarım: Aycan Arık



Bitiyatro'nun MUALLAK adlı oyununu 25 Nisan Salı saat 20: 30'da Kadıköy CKM Büyük Salon'da izleyebilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Muallak/Bitiyatro



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır