Muallak/bitiyatro
Laçin Ceylan ve Nihat İleri tarafından 2006 yılında kurulan Bitiyatro yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Laçin Ceylan ve Nihat İleri tarafından 2006 yılında kurulan Bitiyatro yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Murat Taşkent'in yazıp yönettiği MUALLAK adlı oyunda Defne Şener Günay ve Turan Günay rol alıyor. Tolga Çebi'nin müzikleri ve Işıl Zeynep'in kareografisiyle öne çıkan oyun 25 Nisan Salı günü CKM Büyük Salon'da sahneleniyor.
"Sen SEN değilken, ben BEN değilken biz nasıl BİZ olabiliriz?"
"Zaaflarımızın kuklaları haline gelmişiz, farkında bile değiliz.Hangi role ihtiyaç duyuyorsak o oluyoruz. Bir tek kendimiz olamıyoruz belki de. Kendi tutarsız dünyamız içinde öylesine tutarlıyız ki yanılsamalarla geçen ömrümüz boyunca bir o yana bir bu yana savrulup duruyoruz. "
Yazan ve Yöneten: Murat Taşkent
Oyuncular: Defne Şener Günay - Turan Günay
Yönetmen Yardımcıları: Işıl Zeynep - Deniz Sayar
Koreografi: Işıl Zeynep
Müzik: Tolga Çebi
Dekor / Kostüm: Arzu Koç Taşkent
Işık tasarım: Polat Niloğlu
Afiş tasarım: Aycan Arık
Bitiyatro'nun MUALLAK adlı oyununu 25 Nisan Salı saat 20: 30'da Kadıköy CKM Büyük Salon'da izleyebilirsiniz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Muallak/Bitiyatro
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır