Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler 2017 yılı MTV ilk taksit ödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıyla yarın saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.
Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Mtv İlk Taksit Ödemesinde Son Gün Yarın
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.
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