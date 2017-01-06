Mttb'de "Milli Tiyatro Mücadelemiz" Paneli

Milli Türk Talebe Birliği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği'nin organize ettiği "Milli Tiyatro Mücadelemiz" paneli 7 Ocak'ta gerçekleşecek.



Yerelden Evrensele Sanat Platformu Başkanı İsmail Yeşilbağ'ın yöneteceği panele, yazar ve yönetmen Üstün İnanç, Goncagül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Goncagül, Yenilmez Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Yenilmez, gazeteci Bünyamin Yılmaz ve Şehir Tiyatroları Edebi Kurul Üyesi Yasin Çetin ve 1001 Sanat ve Oyuncu Tayfası Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz katılacak.



İsmail Yeşilbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi tiyatro, sinemayı besleyen en önemli kaynaktır. Milli ve manevi tiyatroya en büyük destek ise panelleri ve oyunları seyretmektir. Yerli ve milli tiyatronun gelişmesini arzu edenleri panelimize bekliyoruz. Sadece kendi işiyle ve kendi ilgi alanlarıyla değil, tiyatro ve sinema başta olmak üzere diğer mücadele alanlarıyla da en azından seyirci olarak ilgilenen ve daha fazla destek vermek isteyen herkesi davet ediyoruz." dedi.



Kitap okuyan, kültüre sanata önem veren herkesin panelleri takip etmesinin önemine değinen Yeşilbağ, "Panelimize konuşmacı olarak katılanlardan Üstün İnanç yerli ve milli tiyatronun duayeni ve onun düşünceleri çok önemli. Hüseyin Goncagül, hayatını tiyatroya adamış bir isim. Ahmet Yenilmez ise her ne kadar televizyon dizileriyle de ünlenmiş olsa da tiyatro kökenli. Bünyamin Yılmaz da rahmetli Hasana Nail Canat'ın yanında en uzun süre tiyatro yapmış ve tiyatroya emek vermiş bir isim. Yasin Çetin, özellikle oyunlarıyla geleceğe damga vuracağına inandığım bir tiyatro yönetmeni ve Kerem Yılmaz bu alanda büyük çalışmalara imza atmış bir isim." şeklinde konuştu.



Milli Türk Talebe Birliği'nin uzun yıllar tiyatroya büyük önem verdiğini ve çok sayıda sanatçının yetişmesine vesile olduğunu söyleyen Yeşilbağ, birliğin yeni bir çıkış yaparak başlattığı tiyatro kurslarıyla genç yeteneklere kapı araladığını da sözlerine ekledi.



Milli Tiyatro anlayışının farklı yönleri ve çalışmalarının ele alınacağı panel, Cağaloğlu'nda MTTB Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.