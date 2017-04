Mtso Sigorta Akademi Eğitimini Tamamlayan Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

'MTSO Sigorta Akademi' eğitimini tamamlayan 55 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursiyerler, 4 gün boyunca finansal okuryazarlık, yangın ve mühendislik sigortaları, hasar, trafik ve kasko sigortaları, imaj ve iletişim konularında bilgilendirildi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesinin, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'MTSO Sigorta Akademi' eğitimleri sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan 55 kursiyer için MTSO'da sertifika töreni düzenlendi. Törene, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Çağatay Güneş, Meclis Üyesi Ahmet Akbaş, 30 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Kerim Kara, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Şeyda Kapıkıran ve kursiyerler katıldı.



Törende konuşan Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Güneş, en iyi yatırımın insana olan yatırım olduğunu belirterek, vakıf olarak bu düşünceyle hareket ettiklerini söyledi. Gençlerin eğitimiyle ilgili tüm alanlarda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Güneş, "Hepiniz çok gençsiniz. Her türlü eğitim fırsatını değerlendirmelisiniz. Ekonomiden daha fazla pay almak istiyorsanız kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız" dedi.



Meclis Üyesi Akbaş da eğitimi hem MTSO hem de vakıf olarak her zaman desteklediklerini ifade etti. Amaçlarının kaliteli ara eleman yetişmesini sağlayarak istihdamı artırmak olduğunu vurgulayan Akbaş, sigortacılık yapmak isteyen kursiyerlerin her konuda kendilerinden yardım talep edebileceklerini dile getirdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Akbaş, faydalı işler yapmaya çalıştıklarını, başarılı projelerin her zaman ilgi gördüğü kaydetti.



Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. - MERSİN