Mtso Ocak Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

MTSO, Ocak ayı meclis toplantısını 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Sami Payza, toplantıyı açtıktan sonra oturumu yönetmesi için görevi başkanvekili Ömer Dinç'e bıraktı.



Bir önceki toplantı tutanağının okunup, 2016 yılı Aralık ayı mizanı okunup, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında daha sonra MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, gündeme ilişkin konuları değerlendirerek, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



"Başbakan, 23 il ile ilgili çok değişik müjdeler verdi"



Erkoç, Malatya'nın da aralarında bulunduğu Cazibe Merkezi tanıtım toplantısının Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkünde yapıldığını kaydederek, "Başbakan, 23 il ile ilgili yapılacak yatırımlarla ilgili çok değişik müjdeler verdi. İnşallah bölgeler arası gelişmişlik farkının asgariye indirilmesi ve yatırım belirli bir bölgede kümelenmesinin önüne geçme adına ve son yıllarda özellikle terörden etkilenen Doğu ve Güneydoğu bölgesine yatırım çekme gayesiyle yeni bir paket açıklandı. Bu paket, devrim niteliğinde bir pakettir. İnşallah Türkiye'nin şartlarının iyileşmesiyle birlikte ben inanıyorum ki bu bölgede ciddi yatırımlar peş peşe gelecektir. Türkiye, terör belasının da üstesinden gelecektir. Eğer bugün Türkiye, içerideki ve dışarıdaki hainlerle uğraşmamış olsaydı bugünkü ekonomik yapısı daha farklı bir noktada olacaktı. Ülke olarak hepimizin şuna inanması gerekiyor ki bu millet, bu işinde üstesinden gelecek güce ve iradeye sahiptir. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu irade ve bu gücü gösterecek kararlılığı her zaman olduğu gibi ortaya koyma dirayeti ve basiretindedir" ifadelerini kullandı.



-"23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı devrim niteliğindedir"



Cazibe merkezleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Erkoç, "Daha önce Malatya bu 23 il içerisinde Malatya yoktu. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile milletvekillerimize Malatya'nın 23 il içerisinde yer almasında emeklerinden dolayı iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Hükümetimiz bugüne kadar hayata geçirdiği projelerin ayrı bir önemi var. 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı devrim niteliğindedir. Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde refahın artmasına yardımcı olacak teşvik paketiyle bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısı daha sağlam bir zemine oturacaktır. Doğu ile Batı arasındaki kalkınma farkını ortadan kaldıracak ve binlerce insana istihdam sağlayacak. Yatırımcılara arsa tahsisi yapılacak. Arsalar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde ya da dışında olabilecek. Fizibilite için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Yatırımcı fabrika kuracaksa en az 2 milyon liralık yatırım ile en az 30 kişiye iş sağlayacağı garantisini verecek. Yatırım miktarının yüzde 30'unu vatandaş, yüzde 70'ini de devlet karşılayacak. OSB parselleri fizibiliteye uygun olarak yatırımcıya tahsis edilecek. Fabrika yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. İlk 20 bin metrekarelik kapalı alanın bedelini devlet karşılayacak. Yani 10 milyon TL'ye kadar olan bina maliyetinde yatırımcıya destek verilecek. 20 bin metrekareden daha büyük kapalı alan yapılacak olursa, bu maliyetler için de devlet faizsiz kredi verecek. Fabrika 15 yıl sonra yatırımcısına sembolik bir bedelle devredilebilecek. OSB'lerde yatırıma uygun arsa bulunamazsa, Hazine arazilerinden fabrika olmaya ve şehrin imar planına uygun olanlar tahsis edilecek. 100 milyon ve üzerindeki yatırımlara özel destekler verilecek. Yatırımcı, fabrikaya makine-teçhizat alırken de desteklenecek. İthal makine alındığında 2 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi desteği verilecek. Yatırımcı yerli malı makine almak istediğinde ise destekler artacak. Devletten yerli malı ürün için 3 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi alacak. Fabrikayı kuran, içine makine-teçhizat alan yatırımcı, fabrikayı işletmek için sermaye desteği de alacak. Bunun için 2 yılı ödemesiz toplam 4 yıl vadeyle kredi desteği verilecek. Burada da cari faizin yarısını bulan düşük faiz uygulanacak. Üretim yerli malı makinelerle yapılırsa, bu fabrikalara 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeyle kredi verilecek. Batı'da yatırımı olan ve bunu Doğu'ya taşımak isteyenlere de taşıma ve lojistik destekleri verilecek. Çağrı merkezleri için öncelikle müsait durumdaki kamu binaları tahsis edilecek. Ayrıca çağrı merkezlerinin iletişim altyapısı devlet tarafından kurulacak. Kuruluş aşamasında personelin eğitimi için de devlet kişi başına 2 bin 500 lira destek verecek. Çağrı merkezi açmak isteyen bir yatırımcı, en az 200 kişiye iş sağlayacağına dair taahhütte bulunacak. Veri merkezleri için en az 5 bin metrekarelik bir beyaz yani temiz alan oluşturanlar desteklerden yararlanabilecek. Veri merkezlerinin en büyük sorunu olan elektrik giderinin yüzde 50'sini de devlet karşılayacak" dedi.



Erkoç, 2000 yıllarının başında kayısı da coğrafi işaret belgesini aldıklarını anımsatarak, "Odamız tarafından, Malatya Kayısısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili için 2008 yılında AB Komisyonu'na başvuruldu. Kayısı için yapılan başvuru, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde 13 Ocak 2017 tarihinde ilana çıktı. Coğrafi İşaret tescilinden önceki son aşama olan ilan süreci, Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'nun web sayfasında da yayınlandı. Farklı 5 yabancı dille yayınlandı. 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise kayısının Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili kesinleşecek, Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen ikinci tarım ürünü olacak. Kayısının uluslararası piyasalarda pazarlanmasını kolaylaştırılması, dünya çapında bir 'Malatya Kayısısı' ismi ile diğer coğrafyalarda üretilen düşük kaliteli kayısıdan ayırt edilerek koruma altına alınması bakımından ve fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



-"Birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçte gerçekleşti"



Mesleki Yeterlilik Sınavıyla ilgili de bilgiler aktaran Erkoç, "Bilindiği üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 48 meslekte, (Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler) mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan kişilerin çalıştırılması halinde kişi başı aylık 500 TL idari para cezası uygulanmaya başlanacaktır. Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş kurulmuş olup; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da yetkilendirilmiştir. MEYBEM A.Ş. ilk etapta; inşaat, metal ve asansör sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır. Odamıza, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan 244 kişi başvurmuştur. Bu başvurular odamız tarafından, TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş bildirilerek ilimizde sınavı talep edilmiştir. Odamız ve MEYBEM A.Ş işbirliğiyle ilimizde Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları bugün itibariyle başladı ve 4 gün sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır."



Malatya Valiliğinin himayesinde Malatya'da teröre karşı 'tek vücut, tek ses, tek yürek' mitinginin gerçekleştirildiğini kaydeden Erkoç, "Bizde bu oluşumun içerisinde yer aldık. Çok kısa bir süre içerisinde on binlerce insanı meydana topladık. Bu milletin her zamankinden daha fazla birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçte gerçekleşti. O dönemde hem Elazığ'da hem de Arapgir'de şehitlerimiz vardı. Teröre karşı Malatya tek ses, tek yürek oldu. Bir cevap verdi. Halkımızın duyarlılığından dolayı da şükranlarımı arz etmek istiyorum" dedi.



Malatya'nın da içerisinde yer aldığı 20 ilde sigorta teşvikinin bir yıl uzatıldığını ifade eden Erkoç, "6486 yasa kapsamında yer alan; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde uygulanmakta olan 31.12.2016 tarihinde sona eren 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği yararlanma süresi 31.12.2017 tarihine uzatıldı. Yani asgari ücretli bir işçi için 30 gün üzerinden aylık 613,24 TL'lik sigorta priminin 295,53 TL devlet tarafından karşılanacak kalan 317,71 TL'si ise işveren tarafından SGK'ya ödenecektir. İşverenlerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için yapılandırılmış borçları hariç olmak üzere geçmiş dönem prim borcu olmaması ve cari dönem primini zamanında ödemiş olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Erkoç, Malatya'nın 2016 yılı ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgiler aktardı. TİM verilerine göre ihracatın geçen yıla göre yüzde 3,52 arttığını kaydeden Erkoç, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya'nın 2016 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,52 artarak 343 milyon dolar oldu. Kuru kayısı ihracatını gösteren, Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatı 2016 yılında 167 milyon dolar. Hazır giyim ve Konfeksiyon ihracatı 2016 yılında 94 milyon dolar. Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı 2016 yılında 17 milyon dolar. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracatı 2016 yılında 17 milyon dolar. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı 2016 yılında 15 milyon dolar oldu" diye konuştu. - MALATYA