Mtso'nun Çalışmaları

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.



MTSO Başkanı Aşut, oda binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, her ay düzenli olarak basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ve öne çıkan bir kaç konuyu kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.



İstihdam seferberliği projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda bu yılın ilk 3 ayında yüzle 50 başarı sağladıklarını belirten Aşut, "İnsanımıza iş ve AŞ vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta iş ve aş, toplumsal huzur demektir." dedi.



Aşut, Sanayi Akademi projesiyle hakkında da bilgiler vererek, "Bu projeyle var olan ve hala üretim yapan firmaların ikinci veya üçüncü kuşaklarını eğitiyoruz. Amacımız, bu köklü aile firmalarını devralacak olan ikinci veya üçüncü kuşağı, firmalarını bir adım daha ileri taşıyabilecek vasıflı birer yönetici haline getirmektir. SGK'dan vergi mevzuatına, finanstan proje yönetimine, dijital pazarlamadan ihracata birçok konu başlığında verdiğimiz bu eğitim odamızın önemli bir projesidir." ifadelerini kullandı.



Oda olarak Mersin'de hayata geçirilen organizasyonlara da destek olmaya çalıştıklarını anlatan Aşut, şöyle konuştu:



"Mersin Müzik Festivali'ne, hem yürütme kurulunda yer almak hem de maddi katkı sunmak koşuluyla başından beri destek veriyoruz. Birçok farklı sosyal ve kültürel etkinlikte yine MTSO logosunu görebilirsiniz. Şimdi de 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılacağız. Bu yarışmaya tüm Avrupa'dan 50 şehir katılıyor. Türkiye'den ise sadece İzmir ve Mersin katılacak. Bizler bir ay boyunca pedal çevireceğiz, telefonlarımıza indireceğimiz naviki aplikasyon programı bunu ölçecek ve Mersin'i el birliğiyle bu yarışmada üst sıralara çıkaracağız. Yarışma kapsamında bisiklet turizminin geliştirilmesi hedefleniyor."



Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, Aşut'un basın mensuplarını uğurlamasıyla sona erdi.