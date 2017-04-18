Mtso Başkanı Aşut: "Gündem Artık Üretim Odaklı Ekonomi Olmalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, dönüm noktası olarak nitelendirdiği referandumla Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını belirterek, gündemin artık hızla üretim odaklı ekonomiye dönmesi gerektiğini kaydetti.



MTSO Başkanı Aşut, yazılı bir açıklama yaparak, Pazar günü gerçekleştirilen anayasa değişikliğine yönelik referandum ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. "Ülkemiz adına bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek referandumla yeni bir süreç başlamıştır" diyen Aşut, iş dünyası adına istikrarın devamı anlamına gelen bu süreçte beklentilerinin daha da büyüdüğünü vurguladı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için gündemin artık hızla üretim odaklı ekonomiye dönmesinin daha da büyük önem taşıdığının altını çizen Aşut, "Ne ülkenin ne de iş dünyasının bu noktada bir gün daha bekleme, zaman kaybetme lüksü yoktur. Bu da her zaman vurguladığımız gibi ekonomik reformların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. İş dünyası olarak önümüzü görmemiz, hızlı bir normalleşme çabasını gerektirmektedir. Son dönemlerde ekonomiyi canlandırmaya yönelik atılan adımların artırılarak sürdürülüp, iş dünyasının sorunlarını kalıcı olarak çözecek reformlara geçilmelidir. Bu sağlanırsa yerli ve yabancı yatırımlar devam edecek, ekonomi büyüyecek, istihdam artacaktır" dedi.



Türkiye'nin önünde yeni bir süreç olduğuna işaret eden Aşut, "Yeni bir ekonomik devrim geliyor. Dünyada iş yapma biçimi, üretim şekilleri inanılmaz bir biçimde değişiyor. Bundan sonraki süreçte Endüstri 4.0'a odaklanmalıyız. Bir diğer beklentimiz ise gerek komşularımız ve gerekse dış ticaretteki en büyük partnerlerimiz arasında yer alan Avrupa Birliği ülkeleriyle sıcak ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, Mersin iş dünyası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek kentimizin gerekse ülkemizin kaliteli ekonomi ve kaliteli demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu noktada en büyük yol göstericimiz bilim, büyük önder Atatürk'ün evrensel değerlerden oluşan mirası ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığı olacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN