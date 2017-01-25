Mto Üyeleri İçin Protokol

Menemen Ticaret Odası (MTO) ve Medical Park İzmir Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine indirim yapılacak.



Medical Park İzmir Hastanesi ile Menemen Ticaret Odası arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 2 binin üzerindeki oda üyesi sağlık hizmetinde indirimden faydalanacak. Özel Medical Park İzmir Hastanesi adına toplantıya Başhekim Yardımcısı Zeki Hozer, Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu Derya Şahin, Pazarlama Uzmanı Mert Dallar ve İletişim Uzmanı Ahmet Veli Olgundeniz katılım sağlarken Menemen Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Erdinç Cengiz ve Genel Sekreter Gönül Orun katıldı.



Oda üyesi ve 1. derece yakınlarını kapsıyor



Protokol kapsamında; SGK güvencesi kullanmayan/olmayan Menemen Ticaret Odası üyeleri ve 1. derece yakınlarına hastanenin cari fiyatları üzerinden yüzde 20 iskonto yapılacak. SGK güvencesi kullanan Menemen Ticaret Odası üyeleri ve 1. derece yakınlarına ise yüzde 10 iskonto yapılacak. Menemen Ticaret Odası üyelerine check-up panellerinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Menemen Ticaret Odası üyelerinin indirimlerden yararlanması için oda üye kartı ile kart sahibi belgelemesi şartı aranıyor.



"Anlaşmalara yenisini ekledik"



Menemen Ticaret Odası adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral, "Üyelerimiz adına daha önce sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz anlaşmalara bir yenisini daha ekledik. Menemen konumu ve çalışma alanı itibariyle artık Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı gibi yerlerde de hizmetlere ihtiyaç duymakta. Bu yüzden inanıyorum ki hem odamız, hem üyelerimiz, hem de sizler adına yerinde bir çalışma olduğuna inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Karşılıklı imza töreninin ardından kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanmasından ve gerekli sağlık alanlarında eğitimlerin ve seminerlerin gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilerek konu ile ilgili fikir alışverişi gerçekleştirildi. - İZMİR