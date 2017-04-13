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Mta'dan 8 Jeotermal Saha İhalesi
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Mta'dan 8 Jeotermal Saha İhalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 6 ildeki 8 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.

Mta'dan 8 Jeotermal Saha İhalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 6 ildeki 8 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, MTA'nın çalışmaları sonucunda Nevşehir, İzmir, Eskişehir, Kayseri, Amasya ve Adana'da bulunan 8 ruhsatlı jeotermal alanın ihalesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale komisyonunun gerekli görmesi durumunda ihale açık artırma ile tamamlanabilecek.

MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak ihaleye, son teklif verme süresi 16 Mayıs Salı günü saat 11.00 olarak belirlendi.

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