Mta'dan 8 Jeotermal İçin İhale
MTA Nevşehir, İzmir, Eskişehir, Kayseri, Amasya ve Adana'daki 8 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı
-
Referanduma 3 gün kala çarpıcı anket! Fark açılıyor
-
Protokol krizinin ardından salonu terk etti