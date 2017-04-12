Mşü Rektörü Polat'a Ziyaret
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Başkanı Cengiz Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı makamında ziyaret etti.
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Başkanı Cengiz Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı makamında ziyaret etti.
Asya, derneğin 15 Temmuz darbe girişimini ve o gece yaşanan kahramanlıkları unutturmamak amacıyla kurulduğunu belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat ise milli irade ve demokrasi bilincinin geliştirilmesi noktasında yaptıkları çalışmalardan ötürü Asya'ya teşekkür etti.