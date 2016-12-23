Mşü'de, "Şizofreni" Konulu Seminer

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Yüksekokulu (SYO) "Genetik ve Biyokimyasal yaklaşımlarla Şizofreni" konulu seminer düzenlendi.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enver Fehim Koçpınar tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda verilen seminer yoğun ilgi gördü.



Koçpınar, seminerde yaptığı sunumda, şizofreninin kişiyi gerçek dünyadan koparan, duygu ve davranışlarında önemli bozulmalara yol açarak kişinin düşüncesini, hareketlerini, duygularını, ifade şeklini değiştiren, gerçeği algılamasını çarpıtan ve kişinin sosyal ilişkilerini bozan, henüz spesifik olarak saptanamamış bazı beyinsel gen ifadelerinin ve beyin nörokimyasının değişimiyle yakından ilişkili olan zihinsel bir rahatsızlık olduğunu açıkladı.



Koçpınar, temelde aşırı sessizlik, kuşkuculuk, odaklanmada zayıflama, hezeyan ve halüsinasyon vb. belirtiler ile açığa çıkan şizofreninin, paranoid şizofreni, dezorganize şizofreni, katatonik şizofreni, ayrışmamış şizofreni ve kalıntı şizofreni olmak üzere literatürde 5 farklı türde oluştuğunu belirtti.



Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Mehmet Şener'in de Türkiye'de tamamlayıcı "sağlık sigortası" başlığı altında çeşitli bilgiler verdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.