MSMB'den Vali Coş'a ziyaret

ELMAS: "Mühendishane" Programını özellikle önemsiyoruz"

Kısa adı MSMB olan Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin Sakarya Temsilciliği Başkanı Ahmet Zahit Elmas; beraberindeki Yönetim kurulu Üyeleri Naci Çağlar, Erhan Kahveci, Samet Türk ve Zahit Akkaya ile birlikte Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette; Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin amacı, faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında Vali Hüseyin Avni Coş'a bilgiler veren Başkan Ahmet Zahit Elmas, Sakarya'da şubat ayında başlayacak olan "Mühendishane" Programı hakkında da bilgilendirme yaparak, MSMB Tanıtım Kitabı'nı takdim etti. "Milli seferberlik halinde olduğumuz bu süreçte herkesin kendi alanında çalışma yaparak bu mücadeleye katkıda bulunması" gerektiğini ifade eden Başkan Elmas, özellikle genç meslek adaylarının hayata daha iyi hazırlanmasına ve üniversite eğitimlerini daha bilinçli tamamlamalarına destek olacak olan "Mühendishane" programını özellikle önemsediklerini belirtti.

Vali COŞ: "Nitelikli mühendislere her alanda ihtiyaç vardır"

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ise, ülkemizin kalkınmasında ve daha iyiye gitmesinde kaliteli ve nitelikli mühendislere her alanda ihtiyaç olduğunu ve mesleğini seven, işini iyi yapan insanların her zaman başarılı olacağını belirtti. Kendisine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Coş, Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin Sakarya Temsilciliği Başkanı Elmas ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.