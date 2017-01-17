Mskü Kız ve Erkek Voleybol Takımları 1. Lige Yükseldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin spor branşlarındaki başarısı devam ediyor. Üniversite Kız ve Erkek voleybol takımları, ÜNİLİG 2. Lig voleybol müsabakalarında yenilmeden 1. Lige yükseldi.



Üniversite Kız voleybol takımı ilk gün karşılaştığı Afyon Kocatepe Üniversitesini 3-0; ikinci gün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü 3-0; Üçüncü gün Uşak Üniversitesini 3-0; Dördüncü gün Süleyman Demirel Üniversitesini 3-1; son gün ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini de 3-0 yenerek grubunda birinci olarak 1. Lige yükselmiştir.



Erkek takımımı ise ilk gün Uşak Üniversitesini 3-0; Adnan Menderes Üniversitesini 3-2; Dokuz Eylül Üniversitesini de 3-2 yenerek grup birincisi; final maçında da Adnan Menderes Üniversitesini 3-0 yenerek grup birincisi olarak 1. Lige yükseldi.



Gruplarında namağlup 1. Lige yükselen kız ve erkek voleybol takımı sporcuları, Spor Bilimleri Fakültesi ve aynı zamanda üniversite kulüpleri başkanı Prof. Dr. Recep Gürsoy ve antrenörler ile Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar'ı makamında ziyaret ettiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin eğitimde olduğu kadar sporda da başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Rektör Harmandar, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yetiştirdiği sporcular ulusal başarıların yanında uluslar arası alanda da birçok başarıya imza atıyor. Üniversitemizin kız ve erkek voleybol takımları ÜNİLİG 2. Lig müsabakalarında hiç yenilgi almadan 1. Lige çıktı. Fakülte dekanımız Recep Gürsoy başta olmak üzere SKS Daire Başkanımız Aslan Üzer, antrenörlerimizi ve sporcularımızı gösterdikleri bu başarıdan dolayı kutluyorum" dedi. - MUĞLA