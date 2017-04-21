Mskü Erkek Tenis Takımı Süper Lige Çıktı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tenis 1. Lig maçlarında büyük bir başarı ortaya koyan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tenis Erkek Takımı, 1. Ligden süper lige yükseldi.



10-14 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler 1. Lig Tenis Şampiyonasında büyük bir başarı elde eden MSKÜ erkek tenis takımı, elde ettiği başarı sonrası süper ligde mücadele edecek. - MUĞLA