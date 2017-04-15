Msgsü Devlet Konservatuvarı Lss Iıı ve Iv Opera Asd Öğrencileri Konseri

MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİVerlaine ve Hugo Melodilerde.

Msgsü Devlet Konservatuvarı Lss Iıı ve Iv Opera Asd Öğrencileri Konseri

MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ

Verlaine ve Hugo Melodilerde...

Bizet, Hahn, Faure,Debussy

Piyano : Melin MOLLA

Konuşmacı: Ahmet SOYSAL

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Mekan Adresi : Alemdar Mahallesi Gülhane Parkı içi Alay Köşkü, Fatih İstanbul

Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Kategori : MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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