Msgsü Devlet Konservatuvarı Lss Iıı ve Iv Opera Asd Öğrencileri Konseri

MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ



Verlaine ve Hugo Melodilerde...



Bizet, Hahn, Faure,Debussy



Piyano : Melin MOLLA



Konuşmacı: Ahmet SOYSAL



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi



Mekan Adresi : Alemdar Mahallesi Gülhane Parkı içi Alay Köşkü, Fatih İstanbul



Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00



Kategori : MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır