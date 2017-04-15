Msgsü Devlet Konservatuvarı Lss Iıı ve Iv Opera Asd Öğrencileri Konseri
MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİVerlaine ve Hugo Melodilerde.
MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ
Verlaine ve Hugo Melodilerde...
Bizet, Hahn, Faure,Debussy
Piyano : Melin MOLLA
Konuşmacı: Ahmet SOYSAL
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi
Mekan Adresi : Alemdar Mahallesi Gülhane Parkı içi Alay Köşkü, Fatih İstanbul
Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Kategori : MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI LSS III VE IV OPERA ASD ÖĞRENCİLERİ KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io