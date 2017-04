Msc Cruıses - Unıcef İşbirliği ile 67 Bin Çocuğun Hayatına Dokundu

– MSC Cruises UNICEF'le yaptığı işbirliği sonucunda, yolcularının da desteğini alarak, bugüne kadar 67 bin çocuk ve ailelerinin hayatına katkıda bulundu.



?Güney Amerika, Güney Afrika ile Avrupa'nın en büyük cruise firması ve pazar lideri olan MSC Cruises, Unicef ile yaptığı işbirliği sonucunda, bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine 6.5 milyon Euro'nun üzerinde bir katkı sağlayarak, sağlıklı yiyecekleri Afrika kıtasındaki çocuklara 2 milyon paket halinde ulaştırdı.



MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, yapılan yardımların ulaştığı boyutlardan dolayı sevinçli olduklarını söyleyerek, "Bir aile şirketi olarak işletilen MSC olarak, dünyadaki ailelerin refahı, mutluluğu bizi yakından ilgilendiriyor. Gemilerimizde sağlanan fonlar ve operasyonlarımızın sağladığı lojistik-ulaşım desteği sayesinde UNICEF ile dünyanın pek çok yerinde yetersiz beslenen çocuklara en çok ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, hayat kurtarıcı olacak yiyecekler sunmak için ortaklaşa çalışıyoruz. MSC grubumuzun operasyonlarının küresel erişimi sayesinde, tam anlamıyla dünyanın dört köşesine ulaşıp, destekleri teslim etme kabiliyetine, sahip olabiliyoruz." dedi.MSC Cruises ve UNICEF 2009 yılından bu yana dünya çapında bir organizasyon yaparak, "Çocuklar için gemiyle seyahat et" sloganı ile gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yetersiz beslenmelerini önlemek konusunda katkılar sunuyor.



Bugüne kadar MSC'nin konteyner gemileri ile gönderilen yiyecekler ve misafirlerin katkıları sayesinde; Somali'de 6.300, Güney Sudan ve Etiyopya'da 9.400 ve Malawi'de 41.500'ün üzerinde çocuğa yaşam desteği ve yetersiz beslenme tedavileri uygulandı. 2014 yılından bu yana ise toplamda 67 bin aile ve çocuğa yetersiz beslenme tedavisi konusunda hizmet ve destek verildi. Bu yıl, sadece Malawi'de görülen 54.053 yetersiz beslenme vakasının yüzde 40'ına Unicef ile birlikte ulaşılıp, destek verildi.Pierfrancesco Vago, "Malawi'deki UNICEF kampını ziyaret ettiğimde pek çok çocuğun hayatına nasıl etki ettiğimizi bizzat görebildim ve UNICEF ile gerçekleştirmekte olduğumuz bu çok önemli sosyal sorumluluk programına, daha da fazla bağlandım." açıklamasını yaptı.UNICEF İsviçre'nin Yönetim Kurulu Yöneticisi Elisabeth Muller, "2014'te yaşanan uzunca bir kuraklığın ardından Malawi, 2015 yılının başlarında, köyleri su altında bırakan, ekinleri yok eden ve evleri silip süpüren bir sel baskını ile harap oldu. Bu koşullar, savunmasız çocukların hayatına zarar veren son 50 yıldaki en güçlü El Nino olaylarından biriyle birleşti. Gerçekleşen bu olaylar, çocukların beslenme konusundaki yetersizliklerini artırdı ve Malawi'de en kötü gıda güvenliği krizlerinden birine yol açtı." dedi.UNICEF, her gün artan sayıda yetersiz beslenen çocuğu tedavi programlarına sokmak için Malawi'nin 15 bölgesinde beş yaşın altındaki çocuklarda yetersiz beslenme için toplu tarama testleri gerçekleştirdi. Bunlara ek olarak, UNICEF yetersiz beslenmenin belirtileri konusunda toplumdaki farkındalığın artırılmasına da katkıda bulunulması için çalışmalar yürütmekte.



UNICEF'in bu ülkelerde yaptığı çalışmalara destek olarak, MSC Cruises da gemilerinde UNICEF'in çalışmaları hakkında bilgi verebilmek ve dünyadaki çocukların ihtiyaçları hakkında insanları bilinçlendirme amacıyla, çocuklar ve ebeveynlere özel "edutainment" etkinlikleri düzenliyor. Gemilerde düzenlenen UNICEF günü içerisinde, eğlenceli oyunlar, çocuklar geçit töreni ve dünyadaki yetersiz beslenme hakkında bilgilendirme amaçlı gençler tarafından bir broşür de seyircilere dağıtılıyor. Ayrıca, bu özel etkinliğe katılanlar, her bir eğitim faaliyeti tamamlandıktan sonra, damgalanmış UNICEF Dünya Yurttaş pasaportu alarak dünya çapında çocuk hakları için birer gönüllü elçiye oluyorlar. - İstanbul