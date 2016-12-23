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Msb, Pazarlık Usulü ile Alım Yapabilecek
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Msb, Pazarlık Usulü ile Alım Yapabilecek
23 Aralık 2016 Cuma 09:27
Milli Savunma Bakanlığı, KİK'ten muaf olarak pazarlık usulü ile de alım yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, KİK'ten muaf olarak pazarlık usulü ile de alım yapabilecek.
Kaynak:
Dunya.com
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