Msa - Yılbaşı Menüsü

Bu yılbaşında en ihtişamlı masa neden sizinki olmasın? Haydi MSA mutfağına, "Yılbaşı Menüsü" workshop etkinliğine!



"İhtişamlı yılbaşı sofralarınızda fark yaratacak bir menü arayışındaysanız sizleri MSA'ya alalım. Özel malzemeleri buluşturduğumuz tariflerle yılbaşının büyüsüne kapılacağınız bu Workshop ile yeni yıl havası sizi de sarmalasın. Dilerseniz aynı menüyü kutlama gecenizde misafirlerinize sunarak, hafızalara kazınacak bir ziyafete imza atabilirsiniz."



Brioche ekmeği ve avokado spread ile taze baharatlı jumbo karides; passion fruit ve şampanya sos ile



Pancarlı risotto; parmesanlı deniztarağı ve sote kuşkonmaz ile



Izgara kuzu karski ve küşleme, trüflü balkabağı püresi ve mantarlı kırmızı şarap sos ile



Yoğun çikolatalı yılbaşı keki; frambuaz flambé ve damla sakızlı dondurma ile



*Karşılamada füme somonlu kanepe ve aperatif içecek ikramdır.



30 Aralık Cuma, 19.00-23.00