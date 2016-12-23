Msa - Yılbaşı Cooktail

Göksel Güleç tarafından gerçekleştirilecek "Yılbaşı Cooktail" workshop etkinliği MSA mutfağında gerçekleşecek.



Kokteyl değil, bunun adı "cooktail". Cooktail eksperi Göksel Güleç ile yılın trendini yılbaşı partinize de taşıyoruz. Bu Workshop sayesinde tamamen doğal ürünlerle hazırlayacağınız aromaları çok özel teknik uygulamalarla birleştirecek ve ortaya harika cooktail'ler çıkaracaksınız.



Viper cooktail (Demo) Mulled wine; elma, narenciye ve baharatlar ile



Harvest of Amasya; taze balkabağı şurubu ve elma ile



Tequila sour; tekila, limon suyu ve portakal likörü ile



Stalker; viski, kakule ve misket limonu ile



*Atıştırmalıklar ikramdır.



Göksel Güleç hakkında:



Türkiye'de mutfağı barla birleştiren ilk mixolojist olan Göksel Güleç, 1997 yılından bu yana; yurtdışı iş deneyimleri ve kendi araştırmaları ile miksoloji alanında çalışmaktadır. Göksel Güleç "Culinary Mixology" sloganıyla "The Cooktail Master" markasını oluşturdu. Yarattığı tatlara genel olarak 'cooktail' adını veren Göksel Güleç; pişirme, fümeleme, demleme, aromalı tuz yapımı gibi birçok mutfak tekniğini likitler üzerinde kullanarak tüm malzemelerin taze meyve ve sebzelerden hazırlanmasına özen göstermektedir.



23 Aralık Cuma, 19.00-22.00