Msa-Wine&dine

Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...



Bu Workshop ile; "sunumlarından tat uyumuna kadar birbirini tamamlayan bu lezzetler nasıl hazırlanır?" uygulayarak öğrenecek, ardından yemek masasına geçerek MSA eğitmen şeflerinin önerileri ile hazırlayacağınız peynir tahtanızdan yöresel ve ithal peynirleri deneyimleyebileceksiniz. Buradan edineceğiniz bilgilerle evinizde daha bilinçli ve zevkli sofralar hazırlayabileceksiniz.



Kavaklıdere Şarapları Eğitim Koordinatörü Levon Bağış'ın anlatımıyla Misket, Cabernet Sauvignon, Merlot üzümlerinin hikayesini de dinleyeceğiniz bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın.



Menu



Peynir tahtası lezzetleri;



Zencefilli, ballı chutney, yöresel ve ithal peynirler ile



Kızarmış keçi peyniri topları



Izgara hellim peyniri; kızarmış bagetler ile



Üzüm, grissini ve atıştırmalıklar



Breasola pizza; traş parmesan ve roka ile



Hindistan cevizli puding; şaraplı frambuaz sos ile



*Karşılamada aperitif içecek ikramdır.



18 Ocak Çarşamba, 19.00- 22.00