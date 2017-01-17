Msa-Wine&dine

Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...

Msa-Wine&dine

Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...

Bu Workshop ile; "sunumlarından tat uyumuna kadar birbirini tamamlayan bu lezzetler nasıl hazırlanır?" uygulayarak öğrenecek, ardından yemek masasına geçerek MSA eğitmen şeflerinin önerileri ile hazırlayacağınız peynir tahtanızdan yöresel ve ithal peynirleri deneyimleyebileceksiniz. Buradan edineceğiniz bilgilerle evinizde daha bilinçli ve zevkli sofralar hazırlayabileceksiniz.

Kavaklıdere Şarapları Eğitim Koordinatörü Levon Bağış'ın anlatımıyla Misket, Cabernet Sauvignon, Merlot üzümlerinin hikayesini de dinleyeceğiniz bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın.

Menu

Peynir tahtası lezzetleri;

Zencefilli, ballı chutney, yöresel ve ithal peynirler ile

Kızarmış keçi peyniri topları

Izgara hellim peyniri; kızarmış bagetler ile

Üzüm, grissini ve atıştırmalıklar

Breasola pizza; traş parmesan ve roka ile

Hindistan cevizli puding; şaraplı frambuaz sos ile

*Karşılamada aperitif içecek ikramdır. 

18 Ocak Çarşamba, 19.00- 22.00

Kaynak: Etkinlik.io

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