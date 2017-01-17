Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...
Bu Workshop ile; "sunumlarından tat uyumuna kadar birbirini tamamlayan bu lezzetler nasıl hazırlanır?" uygulayarak öğrenecek, ardından yemek masasına geçerek MSA eğitmen şeflerinin önerileri ile hazırlayacağınız peynir tahtanızdan yöresel ve ithal peynirleri deneyimleyebileceksiniz. Buradan edineceğiniz bilgilerle evinizde daha bilinçli ve zevkli sofralar hazırlayabileceksiniz.
Kavaklıdere Şarapları Eğitim Koordinatörü Levon Bağış'ın anlatımıyla Misket, Cabernet Sauvignon, Merlot üzümlerinin hikayesini de dinleyeceğiniz bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın.
Menu
Peynir tahtası lezzetleri;
Zencefilli, ballı chutney, yöresel ve ithal peynirler ile
Kızarmış keçi peyniri topları
Izgara hellim peyniri; kızarmış bagetler ile
Üzüm, grissini ve atıştırmalıklar
Breasola pizza; traş parmesan ve roka ile
Hindistan cevizli puding; şaraplı frambuaz sos ile
*Karşılamada aperitif içecek ikramdır.
18 Ocak Çarşamba, 19.00- 22.00
Msa-Wine&dine
Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...
Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü...