Msa-Vazgeçemediklerimiz 2

Harika lezzetlerin bir arada sunulacağı "Vazgeçemediklerimiz - 2" workshop etkinliği MSA mutfağında gerçekleşecek.



"MSA, sizin için vazgeçmediğiniz lezzetlerle dolu bir Workshop hazırladı. Menüsü ise her restoran ziyaretinizde bayılarak sipariş verdiğiniz yemeklerin tarifleriyle sizleri bir araya getiriyor. İstedik ki, bu abonesi olduğunuz tarifleri hazırlamayı öğrenin ve evinizde gönlünüzce tekrar edin."



Menu



Niçoise salata



Ricotta ve ıspanaklı ravioli; taze kekikli domates sos ile



Viyana usulü dana şnitzel; Alman patates salatası ile



Sıcak volcano kek; kaymaklı dondurma ile



19 Ocak Perşembe, 19.00-23.00