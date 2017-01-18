Msa-Vazgeçemediklerimiz 2

Harika lezzetlerin bir arada sunulacağı "Vazgeçemediklerimiz - 2" workshop etkinliği MSA mutfağında gerçekleşecek.

Msa-Vazgeçemediklerimiz 2

Harika lezzetlerin bir arada sunulacağı "Vazgeçemediklerimiz - 2" workshop etkinliği MSA mutfağında gerçekleşecek.

"MSA, sizin için vazgeçmediğiniz lezzetlerle dolu bir Workshop hazırladı. Menüsü ise her restoran ziyaretinizde bayılarak sipariş verdiğiniz yemeklerin tarifleriyle sizleri bir araya getiriyor. İstedik ki, bu abonesi olduğunuz tarifleri hazırlamayı öğrenin ve evinizde gönlünüzce tekrar edin."

Menu

Niçoise salata

Ricotta ve ıspanaklı ravioli; taze kekikli domates sos ile

Viyana usulü dana şnitzel; Alman patates salatası ile

Sıcak volcano kek; kaymaklı dondurma ile

19 Ocak Perşembe, 19.00-23.00

Kaynak: Etkinlik.io

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