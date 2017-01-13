Msa- Vazgeçemediklerimiz 1-Glütensiz

MSA mutfak şefleri tarafından gerçekleştirilecek "Vazgeçemediklerimiz 1-Glütensiz" workshop'unu kaçırmayın.
"Her kafeye gittiğimizde usanmadan aynı yemekleri sipariş ediyoruz. Peki, acaba bu yemekler nasıl hazırlanıyor biliyor muyuz? Öğrenmek için MSA'ya geliyoruz ve MSA şefleri tarafından hazırlanan özgün reçetelerle ortaya harika bir menü çıkarıyoruz. Evimizde dilediğimiz kadar tekrar ediyor ve gönülleri fethediyoruz."
Tavuklu sezar salata
Porçini mantarlı risotto Café de Paris soslu antrikot
Crème brülée
14 Ocak Cumartesi, 10.00-14.00
Kaynak: Etkinlik.io