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Msa-Vazgeçemediklerimiz 1
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Msa-Vazgeçemediklerimiz 1

Müdavimi olduğunuz reçeteleri temel yapım teknikleriyle öğrenerek sevdiğiniz yemekleri pişirme konusunda pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.

Msa-Vazgeçemediklerimiz 1

Müdavimi olduğunuz reçeteleri temel yapım teknikleriyle öğrenerek sevdiğiniz yemekleri pişirme konusunda pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.

"Müdavimi olduğunuz restoran ve kafe yemekleri elbette vardır. Lezzetinden vazgeçemediğiniz yemeklerin nasıl hazırlandığı ise çoğu zaman aklınızda soru işareti olarak kalır. Bu soruların cevabını almanız için sizinle MSA'da buluşuyor ve özgün reçeteleri deneyerek ortaya lezzetli bir menü çıkarıyoruz."

Tavuklu sezar salata

Porçini mantarlı risotto 

Café de Paris soslu antrikot 

Crème brülée

25 Nisan Salı, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-Vazgeçemediklerimiz 1

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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