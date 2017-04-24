Msa-Vazgeçemediklerimiz 1
Müdavimi olduğunuz reçeteleri temel yapım teknikleriyle öğrenerek sevdiğiniz yemekleri pişirme konusunda pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.
Müdavimi olduğunuz reçeteleri temel yapım teknikleriyle öğrenerek sevdiğiniz yemekleri pişirme konusunda pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.
"Müdavimi olduğunuz restoran ve kafe yemekleri elbette vardır. Lezzetinden vazgeçemediğiniz yemeklerin nasıl hazırlandığı ise çoğu zaman aklınızda soru işareti olarak kalır. Bu soruların cevabını almanız için sizinle MSA'da buluşuyor ve özgün reçeteleri deneyerek ortaya lezzetli bir menü çıkarıyoruz."
Tavuklu sezar salata
Porçini mantarlı risotto
Café de Paris soslu antrikot
Crème brülée
25 Nisan Salı, 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MSA-Vazgeçemediklerimiz 1
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Merkez Bankası'yla ilgili önemli gelişme!
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Telefonundan 'Bylock' çıkan sütçünün savunması 'pes' dedirtti!