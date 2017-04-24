Müdavimi olduğunuz reçeteleri temel yapım teknikleriyle öğrenerek sevdiğiniz yemekleri pişirme konusunda pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.



"Müdavimi olduğunuz restoran ve kafe yemekleri elbette vardır. Lezzetinden vazgeçemediğiniz yemeklerin nasıl hazırlandığı ise çoğu zaman aklınızda soru işareti olarak kalır. Bu soruların cevabını almanız için sizinle MSA'da buluşuyor ve özgün reçeteleri deneyerek ortaya lezzetli bir menü çıkarıyoruz."



Tavuklu sezar salata



Porçini mantarlı risotto



Café de Paris soslu antrikot



Crème brülée



25 Nisan Salı, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Vazgeçemediklerimiz 1



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır