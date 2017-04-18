Msa-Unsuz

Unsuz da harika lezzetler elde edilebileceğini kanıtlayan MSA şefleri sizi "Unsuz" workshop etkinliğine davet ediyor.

Msa-Unsuz

Unsuz da harika lezzetler elde edilebileceğini kanıtlayan MSA şefleri sizi "Unsuz" workshop etkinliğine davet ediyor.

"Beslenme ihtiyaçlarımız değiştiği gibi alışkanlıklarımız da farklılaşıyor. Bu noktadan yola çıkıyor, sevdiğiniz lezzetleri terk etmemeniz için beyaz una alternatif malzemelerle hazırlanan reçeteleri sizlerle bir araya getiriyoruz."

Farklı un türleri hakkında bilgi sahibi olup, bu malzemeleri kullanmayı öğrenecek ve özgün tarifler hazırlayacaksınız.

Çikolatalı mus kek

Fıstık ezmeli cheesecake

Hindistan cevizli yulaflı kurabiye

Pancar ve karamelize kırmızı soğanlı kiş

19 Nisan Çarşamba, 10.00-14.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 19.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA-Unsuz

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Hindistan, Çarşamba, Istanbul, İstanbul, 19 Nisan, Ayazağa, Cevizli, Şişli, Hayır
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