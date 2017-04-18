Unsuz da harika lezzetler elde edilebileceğini kanıtlayan MSA şefleri sizi "Unsuz" workshop etkinliğine davet ediyor.



"Beslenme ihtiyaçlarımız değiştiği gibi alışkanlıklarımız da farklılaşıyor. Bu noktadan yola çıkıyor, sevdiğiniz lezzetleri terk etmemeniz için beyaz una alternatif malzemelerle hazırlanan reçeteleri sizlerle bir araya getiriyoruz."



Farklı un türleri hakkında bilgi sahibi olup, bu malzemeleri kullanmayı öğrenecek ve özgün tarifler hazırlayacaksınız.



Çikolatalı mus kek



Fıstık ezmeli cheesecake



Hindistan cevizli yulaflı kurabiye



Pancar ve karamelize kırmızı soğanlı kiş



19 Nisan Çarşamba, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 19.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Unsuz



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır