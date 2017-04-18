Msa-Unsuz
Unsuz da harika lezzetler elde edilebileceğini kanıtlayan MSA şefleri sizi "Unsuz" workshop etkinliğine davet ediyor.
Unsuz da harika lezzetler elde edilebileceğini kanıtlayan MSA şefleri sizi "Unsuz" workshop etkinliğine davet ediyor.
"Beslenme ihtiyaçlarımız değiştiği gibi alışkanlıklarımız da farklılaşıyor. Bu noktadan yola çıkıyor, sevdiğiniz lezzetleri terk etmemeniz için beyaz una alternatif malzemelerle hazırlanan reçeteleri sizlerle bir araya getiriyoruz."
Farklı un türleri hakkında bilgi sahibi olup, bu malzemeleri kullanmayı öğrenecek ve özgün tarifler hazırlayacaksınız.
Çikolatalı mus kek
Fıstık ezmeli cheesecake
Hindistan cevizli yulaflı kurabiye
Pancar ve karamelize kırmızı soğanlı kiş
19 Nisan Çarşamba, 10.00-14.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 19.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA-Unsuz
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır