Msa - Tatilin Okulu (10 - 14 Yaş)

Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller, bu defa Tatilin Okulu'nda bıçak tutmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanışıyor.



Okulların en keyiflisi sömestr tatilinde açılıyor!



Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller, bu defa Tatilin Okulu'nda bıçak tutmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanışıyor.



MSA'daki Tatilin Okulu'nda küçük gurmeler; önce mutfakta hijyen, güvenlik, sofra düzeni ve mutfak ekipmanı hakkında bilgi edinecekler. Daha sonra temel uygulamaları öğrenecek, dünyanın farklı bölgelerinden lezzetlerle tanışacak ve en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacaklar.



Tatilin Okulu'na katılan çocuklar, bundan böyle mutfakta söz sahibi olacak ve kendi kendine yetebilmeyi öğrenecekler.



Siz de evinizin küçük şefine bu eşsiz deneyimi hediye ederek, ona hayatı boyunca hatırlayacağı harika bir mutfak deneyimi yaşatabilirsiniz.



23,24,26,27 Ocak, 10.00-15.00



*25 Ocak 2017 Çarşamba günü ders yapılmayacaktır.



1. gün



Mutfağa Giriş:



Mutfakta Güvenlik



Mutfakta Hijyen



Mutfak ekipmanları



Sofra düzeni



Bıçak seçme, kullanma ve kesim teknikleri



Ana soslar ve Pişirme Teknikleri



-Kış meyveli granola



-Tavuklu Sezar Salata



Bu dersin sonunda çocuklar mutfakta güvenlik ve hijyen nedir, neden önemlidir, bıçak nasıl seçilir ve temel kesim teknikleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacak; temel pişirme teknikleri ile öğrenilen bilgilerle granola ve salata yapmayı öğrenecekler.



23 Ocak Pazartesi 10.00-15.00



2. gün



Dünyadan Mutfaklar



İtalya; El yapımı makarna; pesto soslu fettucine Meksika; Steak Taco, salsa ve dipping



Uzak Doğu Mutfağı; Ilık soba noodle



Bu dersin sonunda çocuklar Dünya'dan mutfaklarla ilgili genel bilgi sahibi olacak; ayrıca İtalya, Meksika ve Uzak Doğu mutfaklarının en çok tercih edilen yemeklerini ana hatları ve pişirme yöntemleriyle öğrenecekler.



24 Ocak Salı 10.00-15.00



3. gün



Temel Pastacılık:



Vanilyalı Dondurma (Demo)



Profiterol



Parmesanlı tuzlu kurabiye



Pancake, kakaolu fındık kreması ve orman meyveleri ile



Bu dersin sonunda çocuklar; temel pastacılık tekniklerini ve aşamalarını, profiterol yapımının inceliklerini, dondurma ve kurabiye yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenecekler.



26 Ocak Perşembe 10.00-15.00



4. gün



Et & Balık & Tavuk:



-Kuzu sırt (Demo)



-Thai usulü çipura



-Tavuk schnitzel



Bu dersin sonunda çocuklar bu ürünleri en doğru şekilde nasıl işleyeceklerini, hangi teknikleri uygulamaları gerektiğini ve doğru pişirme yöntemlerini öğrenecekler.



27 Ocak Cuma 10.00-15.00