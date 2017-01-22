Msa - Tatilin Okulu (10 - 14 Yaş)

Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller, bu defa Tatilin Okulu'nda bıçak tutmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanışıyor.

Msa - Tatilin Okulu (10 - 14 Yaş)

Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller, bu defa Tatilin Okulu'nda bıçak tutmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanışıyor.

Okulların en keyiflisi sömestr tatilinde açılıyor!

Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller, bu defa Tatilin Okulu'nda bıçak tutmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanışıyor.

MSA'daki Tatilin Okulu'nda küçük gurmeler; önce mutfakta hijyen, güvenlik, sofra düzeni ve mutfak ekipmanı hakkında bilgi edinecekler. Daha sonra temel uygulamaları öğrenecek, dünyanın farklı bölgelerinden lezzetlerle tanışacak ve en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacaklar.

Tatilin Okulu'na katılan çocuklar, bundan böyle mutfakta söz sahibi olacak ve kendi kendine yetebilmeyi öğrenecekler.

Siz de evinizin küçük şefine bu eşsiz deneyimi hediye ederek, ona hayatı boyunca hatırlayacağı harika bir mutfak deneyimi yaşatabilirsiniz.

23,24,26,27 Ocak, 10.00-15.00

*25 Ocak 2017 Çarşamba günü ders yapılmayacaktır.

1. gün

Mutfağa Giriş:

Mutfakta Güvenlik

Mutfakta Hijyen

Mutfak ekipmanları

Sofra düzeni

Bıçak seçme, kullanma ve kesim teknikleri

Ana soslar ve Pişirme Teknikleri

-Kış meyveli granola

-Tavuklu Sezar Salata

Bu dersin sonunda çocuklar mutfakta güvenlik ve hijyen nedir, neden önemlidir, bıçak nasıl seçilir ve temel kesim teknikleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacak;  temel pişirme teknikleri ile öğrenilen bilgilerle granola ve salata yapmayı öğrenecekler.

23 Ocak Pazartesi  10.00-15.00

2. gün 

Dünyadan Mutfaklar

İtalya; El yapımı makarna;  pesto soslu fettucine Meksika; Steak Taco, salsa ve dipping

Uzak Doğu Mutfağı; Ilık soba noodle

Bu dersin sonunda çocuklar Dünya'dan mutfaklarla ilgili genel bilgi sahibi olacak; ayrıca İtalya, Meksika ve Uzak Doğu mutfaklarının en çok tercih edilen yemeklerini ana hatları ve pişirme yöntemleriyle öğrenecekler.

24 Ocak Salı 10.00-15.00

3. gün

Temel Pastacılık:

Vanilyalı Dondurma (Demo)

Profiterol

Parmesanlı tuzlu kurabiye

Pancake, kakaolu fındık kreması ve orman meyveleri ile

Bu dersin sonunda çocuklar; temel pastacılık tekniklerini ve aşamalarını, profiterol yapımının inceliklerini, dondurma ve kurabiye yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenecekler.

26 Ocak Perşembe  10.00-15.00

4. gün

Et & Balık & Tavuk:

-Kuzu sırt (Demo)

-Thai usulü çipura

-Tavuk schnitzel

Bu dersin sonunda çocuklar bu ürünleri en doğru şekilde nasıl işleyeceklerini, hangi teknikleri uygulamaları gerektiğini ve doğru pişirme yöntemlerini öğrenecekler.

27 Ocak Cuma  10.00-15.00

Kaynak: Etkinlik.io

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