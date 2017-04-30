Msa-Taco
Taco yapımının temel tekniklerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Taco yapımının temel tekniklerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
"Meksika mutfağı denince belki ilk akla gelen yemeklerden birisinin Taco olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ise, Meksika'nın fenomenini her daim MSA mutfağına alarak tadını çıkaracağımız bir Workshop'ta buluşuyoruz."
Hard shell taco yapımı (Demo)
Soft shell taco yapımı
Füme kaburga; avokado, cheddar peyniri ve sour cream sos ile
Bira tempuralı çıtır mezgit balığı; roka-turp salatası, tartar sos ile
Acılı tavuk; siyah fasülye püresi, chili biber turşusu ve guacamole sos ile
Apple pie; kış baharatlı elma marmeladı, çırpılmış krema, tarçın ve karamel sos ile
*Margarita ve guacamole sos ikramdır.
30 Nisan Pazar, 16.00-20.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : MSA-Taco
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır