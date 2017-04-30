Msa-Taco

Taco yapımının temel tekniklerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Msa-Taco

Taco yapımının temel tekniklerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

"Meksika mutfağı denince belki ilk akla gelen yemeklerden birisinin Taco olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ise, Meksika'nın fenomenini her daim MSA mutfağına alarak tadını çıkaracağımız bir Workshop'ta buluşuyoruz."

Hard shell taco yapımı (Demo)

Soft shell taco yapımı

Füme kaburga; avokado, cheddar peyniri ve sour cream sos ile

Bira tempuralı çıtır mezgit balığı; roka-turp salatası, tartar sos ile

Acılı tavuk; siyah fasülye püresi, chili biber turşusu ve guacamole sos ile

Apple pie; kış baharatlı elma marmeladı, çırpılmış krema, tarçın ve karamel sos ile

*Margarita ve guacamole sos ikramdır.

30 Nisan Pazar, 16.00-20.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : MSA-Taco

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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