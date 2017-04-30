Taco yapımının temel tekniklerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Meksika mutfağı denince belki ilk akla gelen yemeklerden birisinin Taco olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ise, Meksika'nın fenomenini her daim MSA mutfağına alarak tadını çıkaracağımız bir Workshop'ta buluşuyoruz."



Hard shell taco yapımı (Demo)



Soft shell taco yapımı



Füme kaburga; avokado, cheddar peyniri ve sour cream sos ile



Bira tempuralı çıtır mezgit balığı; roka-turp salatası, tartar sos ile



Acılı tavuk; siyah fasülye püresi, chili biber turşusu ve guacamole sos ile



Apple pie; kış baharatlı elma marmeladı, çırpılmış krema, tarçın ve karamel sos ile



*Margarita ve guacamole sos ikramdır.



30 Nisan Pazar, 16.00-20.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : MSA-Taco



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır