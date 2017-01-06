TÜMÜ
Haberler Search
Msa- Sushi-Glütensiz

Msa- Sushi-Glütensiz

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti Sushi'nin yapımını MSA şeflerinden öğrenin.

Msa- Sushi-Glütensiz

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti Sushi'nin yapımını MSA şeflerinden öğrenin.

"Bilenler bilir; sushi ince iştir, aceleye gelmez ve bir o kadar da tecrübe ister. Sunset Grill&Bar'ın sushi şefi, konunun üstadı Hiroki Takemura, en özgün ve sevilen sushi uygulamalarının bütün sırlarını bizlerle paylaşıyor. Siz de bu eşsiz deneyimin parçası olmak için biletinizi şimdiden alın."

Sushi pirinci

California roll

Somon maki

Karides nigiri

Levrek nigiri

Temaki uygulamaları

Futomaki (Demo)

*Yeşil çay ve tatlı ikramdır.

22 Ocak Pazar 10.00-14.00

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads