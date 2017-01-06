Msa- Sushi-Glütensiz

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti Sushi'nin yapımını MSA şeflerinden öğrenin.



"Bilenler bilir; sushi ince iştir, aceleye gelmez ve bir o kadar da tecrübe ister. Sunset Grill&Bar'ın sushi şefi, konunun üstadı Hiroki Takemura, en özgün ve sevilen sushi uygulamalarının bütün sırlarını bizlerle paylaşıyor. Siz de bu eşsiz deneyimin parçası olmak için biletinizi şimdiden alın."



Sushi pirinci



California roll



Somon maki



Karides nigiri



Levrek nigiri



Temaki uygulamaları



Futomaki (Demo)



*Yeşil çay ve tatlı ikramdır.



22 Ocak Pazar 10.00-14.00