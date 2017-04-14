Msa-Sushi

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti sushi yapımını MSA şeflerinden öğrenin.

Msa-Sushi

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti sushi yapımını MSA şeflerinden öğrenin.

"Japonya'nın denizle kurduğu güçlü ilişkisinin örneği olan bir lezzetten bahsediyoruz. Söz konusu sushi'yi bütün incelikleri ve sanatıyla MSA mutfağına taşırken, Sunset Grill&Bar'ın sushi şefi Hiroki Takemura eşliğinde sushi sanatının inceliklerini paylaşıyor ve sizleri Japonya'ya uzanan bir yolculuğa çıkarıyoruz."

Sushi pirinci pişirmeyi, roll, maki, nigiri çeşitlerini ve sushi yapımını tüm teknikleriyle öğrenerek, pratiğinizi geliştireceksiniz.

Sushi pirinci

California roll

Somon maki

Karides nigiri

Levrek nigiri

Temaki uygulamaları

Futomaki (Demo)

*Yeşil çay ve çikolatalı mousse ikramdır.

15 Nisan Cumartesi, 10.00-14.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA-Sushi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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