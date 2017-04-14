Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti sushi yapımını MSA şeflerinden öğrenin.



"Japonya'nın denizle kurduğu güçlü ilişkisinin örneği olan bir lezzetten bahsediyoruz. Söz konusu sushi'yi bütün incelikleri ve sanatıyla MSA mutfağına taşırken, Sunset Grill&Bar'ın sushi şefi Hiroki Takemura eşliğinde sushi sanatının inceliklerini paylaşıyor ve sizleri Japonya'ya uzanan bir yolculuğa çıkarıyoruz."



Sushi pirinci pişirmeyi, roll, maki, nigiri çeşitlerini ve sushi yapımını tüm teknikleriyle öğrenerek, pratiğinizi geliştireceksiniz.



Sushi pirinci



California roll



Somon maki



Karides nigiri



Levrek nigiri



Temaki uygulamaları



Futomaki (Demo)



*Yeşil çay ve çikolatalı mousse ikramdır.



15 Nisan Cumartesi, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Sushi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır