Msa- Sushi

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti Sushi'nin yapımını MSA şeflerinden öğrenin.
"Bilenler bilir; sushi ince iştir, aceleye gelmez ve bir o kadar da tecrübe ister. Sunset Grill&Bar'ın sushi şefi, konunun üstadı Hiroki Takemura, en özgün ve sevilen sushi uygulamalarının bütün sırlarını bizlerle paylaşıyor. Siz de bu eşsiz deneyimin parçası olmak için biletinizi şimdiden alın."
Sushi pirinci
California roll
Somon maki
Karides nigiri
Levrek nigiri
Temaki uygulamaları
Futomaki (Demo)
*Yeşil çay ve tatlı ikramdır.
Kaynak: Etkinlik.io