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Msa-Şekersiz

Msa-Şekersiz

Şeker olmadan da enfes lezzetler hazırlayabileceğiniz "Şekersiz" workshop'u MSA mutfağında gerçekleşecek.

Msa-Şekersiz

Şeker olmadan da enfes lezzetler hazırlayabileceğiniz "Şekersiz" workshop'u MSA mutfağında gerçekleşecek.

"Kışın enfes lezzetlerini bir de şekersiz deneyin. "Mutfak dünyasında her sorunun bir çözümü, her malzemenin de bir alternatifi var." diyerek sizlere rafine şeker kullanmadan, sezonun en sevilen tariflerinden yola çıkarak "kendinden tatlı" doğal ürünlerle harika reçeteler hazırladık."

Balkabaklı gingerbread pie

Havuçlu ve muzlu kek

Hurmalı ve portakallı bar

Bitter çikolatalı panna cotta; hindistan cevizli crumble ile

4 Ocak Çarşamba, 10.00-14.00

Kaynak: Etkinlik.io

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