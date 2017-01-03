Msa-Şekersiz

Şeker olmadan da enfes lezzetler hazırlayabileceğiniz "Şekersiz" workshop'u MSA mutfağında gerçekleşecek.



"Kışın enfes lezzetlerini bir de şekersiz deneyin. "Mutfak dünyasında her sorunun bir çözümü, her malzemenin de bir alternatifi var." diyerek sizlere rafine şeker kullanmadan, sezonun en sevilen tariflerinden yola çıkarak "kendinden tatlı" doğal ürünlerle harika reçeteler hazırladık."



Balkabaklı gingerbread pie



Havuçlu ve muzlu kek



Hurmalı ve portakallı bar



Bitter çikolatalı panna cotta; hindistan cevizli crumble ile



4 Ocak Çarşamba, 10.00-14.00