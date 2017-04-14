Msa - Sadece Espresso
MSA'da gerçekleşecek Sadece Espresso workshop etkinliğinde yerinizi alın.
MSA'da gerçekleşecek Sadece Espresso workshop etkinliğinde yerinizi alın.
"Zengin, aromatik ve kadifemsi… İtalya'dan çıkma bu tat, kusursuz kıvamı ile dengenin göstergesi olurken aynı zamanda bir çok farklı kahvenin de temeli. Biz de espresso'yu her yönüyle odağımıza alıyor ve kahve sevgisini bir ileri seviyeye taşıyoruz.
Kendini espresso konusunda geliştirmek isteyen tüm kahve tutkunlarının katılabileceğibu eğitimde espresso hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak, profesyonel makine kullanarak en doğru yöntemlerle espresso hazırlamayı ve süt köpürtme tekniklerini öğreneceksiniz. Bunların yanı sıra; espresso bazlı kahvelerin hazırlık ve tamamlanma aşamalarını görecek, süt köpüğü ile hazırlanan kahveleri birbirinden ayıran özellikleri öğreneceksiniz."
Doğru espresso yapımı; Single ve double espresso uygulamaları
Süt köpürtme teknikleri; Cappuccino uygulamaları
Espresso bazlı kahvelerin uygulanması; Ristretto, Lungo espresso, Americano (Demo)
Espresso bazlı sütlü kahvelerin uygulanması ve bu kahveleri birbirinden ayıran özellikler;Cafe Latte, Flat White, Cortado, Macchiato (Demo)
15 Nisan Cumartesi, 10.00-15.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA - Sadece Espresso
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır