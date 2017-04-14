Msa - Sadece Espresso

MSA'da gerçekleşecek Sadece Espresso workshop etkinliğinde yerinizi alın.



"Zengin, aromatik ve kadifemsi… İtalya'dan çıkma bu tat, kusursuz kıvamı ile dengenin göstergesi olurken aynı zamanda bir çok farklı kahvenin de temeli. Biz de espresso'yu her yönüyle odağımıza alıyor ve kahve sevgisini bir ileri seviyeye taşıyoruz.



Kendini espresso konusunda geliştirmek isteyen tüm kahve tutkunlarının katılabileceğibu eğitimde espresso hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak, profesyonel makine kullanarak en doğru yöntemlerle espresso hazırlamayı ve süt köpürtme tekniklerini öğreneceksiniz. Bunların yanı sıra; espresso bazlı kahvelerin hazırlık ve tamamlanma aşamalarını görecek, süt köpüğü ile hazırlanan kahveleri birbirinden ayıran özellikleri öğreneceksiniz."



Doğru espresso yapımı; Single ve double espresso uygulamaları



Süt köpürtme teknikleri; Cappuccino uygulamaları



Espresso bazlı kahvelerin uygulanması; Ristretto, Lungo espresso, Americano (Demo)



Espresso bazlı sütlü kahvelerin uygulanması ve bu kahveleri birbirinden ayıran özellikler;Cafe Latte, Flat White, Cortado, Macchiato (Demo)





15 Nisan Cumartesi, 10.00-15.00

Detaylar :İl : İstanbulİlce : ŞişliMekan : Mutfak Sanatları AkademisiMekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 AyazağaBaşlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 15.04.2017 12: 00: 00Kategori : MSA - Sadece EspressoTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır