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Msa-Pizzalar&salatalar
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Msa-Pizzalar&salatalar

En iyi pizza hamurunun nasıl açıldığını ve istenilen çıtırlığın nasıl yakalandığını öğrenmek için, siz de Mutfak Sanatları Akademisi'nde yerinizi ayırtın.

Msa-Pizzalar&salatalar

En iyi pizza hamurunun nasıl açıldığını ve istenilen çıtırlığın nasıl yakalandığını öğrenmek için, siz de Mutfak Sanatları Akademisi'nde yerinizi ayırtın.

"Pizzanın ince çıtır hamuru ve üzerini süsleyen zengin malzemelerini, karşı konulamaz salata tarifleriyle bir araya getiren MSA, özel bir menü uyarlaması ile karşınızda.

Pizza hamurunu ince açmaktan doğru mayalamaya, sosun en iadelini öğrenirken salata için doğru malzemeyi seçmeyi görecek ve pizza, salata arasındaki uyumları öğreneceksiniz."

Köz patlıcan ve kırmızıbiberli, bonfile dilimli pizza

Akdeniz yeşillikleri salatası; mozzarella, avokado ve pesto sos ile

3 peynirli, mantarlı ve enginarlı pizza

Kavrulmuş badem ile baby roka salatası

*Çikolatalı panna cotta ikramdır.

18 Nisan Salı, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-Pizzalar&Salatalar

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Istanbul, İstanbul, 18 Nisan, Akdeniz, Ayazağa, Şişli, Hayır
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