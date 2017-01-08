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Msa-Pizzalar&salatalar

Msa-Pizzalar&salatalar

En iyi pizza hamurunun nasıl açıldığını ve istenilen çıtırlığın nasıl yakalandığını öğrenmek için, siz de Mutfak Sanatları Akademisi'nde yerinizi ayırtın.

Msa-Pizzalar&salatalar

En iyi pizza hamurunun nasıl açıldığını ve istenilen çıtırlığın nasıl yakalandığını öğrenmek için, siz de Mutfak Sanatları Akademisi'nde yerinizi ayırtın.

"Pizzanın incecik hamuru ve enfes malzemelerini, salatanın hafifliği ile birleştirdik ve oldukça doyurucu bir menü oluşturduk. Pizza hamuru ile ideal salata sosunun püf noktalarını öğrenerek evinizde bu keyfi çeşitlendirmek isteyen herkes mutfakta yerini alsın."

Izgara et ve cheddar peynirli pizza; barbekü sos ile

Coleslaw salata

Rosto pancar, keçi peyniri, roka ve cevizli pizza

Rokfor soslu ıspanak salatası, füme kaburga, karamelize armut, kuru yaban mersini ve kavrulmuş fındık ile

9 Ocak Pazartesi, 19.00-22.00

Kaynak: Etkinlik.io

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