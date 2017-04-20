Tart ve kiş hamurlarının yapım tekniğini görmek, bu hamurları işlemeyi ve iç dolgularını yaparken uygulanması gereken yöntemlerini öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Tatlısını tuzlusunu ayırmadan tartları ve pie'ları sevdiğimizi söyleyebiliriz. Sunumu kadar tadı da ayrı güzel olan, tamamı elinizin eseri olacak türlü tatları MSA'ya taşıyoruz ve bulunmaz tarifler ile sizi bir araya getiriyoruz."



Limonlu mereng pay



Armut ve vişneli cobbler pay



Milföy hamuru ile rokfor peynirli ratatouille tart



*Tuzlu kurabiyeler ikramdır.



21 Nisan Cuma, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Pie'lar & Tartlar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır