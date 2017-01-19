Msa-Naked Cake

Naked Cake Workshop'u Mutfak Sanatları Akademisi'nde sizleri bekliyor.



"Pastacılık trendlerinin gün geçtikçe evrilip kendini yenilediği bu günlerde, yalın sunumu ile Naked Cake trendi de aldı başını gitti. Bu modern konsept bir de yılbaşı ruhuyla birleştiğinde, tüm bakışları üzerine çekmesi işten değil. Siz de bu özgün pastanın yapımını öğrenip, kendi kutlama pastanızı kendi ellerinizle hazırlayarak sofralarınızı en modern şekilde şenlendirme niyetindeyseniz mutlaka bekliyoruz."



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Bitter çikolata ve limonlu dama naked cake;



Çikolatalı ve limonlu pandispanya



Bitter çikolata ganaj dolgu, Canlı çiçek, oreo bisküvi ve mereng süslemeler ile



Frambuazlı ve beyaz çikolatalı naked cake;



Frambuazlı vanilyalı pandispanya



Frambuaz ve beyaz çikolatalı ganaj dolgu Marshmallow ve fıstıklı bar süsleme ile



20 Ocak Cuma 10.00-15.00