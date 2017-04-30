Msa - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık
Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"...
Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…
Vanilyanın kokusu, çikolatanın lezzeti veya ekmeğin sıcaklığı sizi pastacılığa çeken faktörlerden sadece birkaçı olabilir. Temelinden püf noktalarına kadar haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde detaylı bir eğitim başlıyor.
30 Nisan-18 Haziran Pazar 16.00-20.00
Pastacılık ve tatlı sanatını en ince detaylarıyla öğrenerek bu konuda hem tekniğini hem de pratiğini geliştirmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.
Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.
Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.
Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.
Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.
*Program 8 hafta sürmektedir.
*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.
Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına, sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerini öğreneceksiniz.
1. Hafta –Kurabiyeler
Çikolatalı çatlak kurabiye
Bademli üzümlü biscotti
Kandil simidi/çatal
Linzer kurabiye
30 Nisan Pazar, 16.00-20.00
2. Hafta- Tart, kiş ve pie'lar
Çikolatalı vişneli tart
Pırasalı mantarlı kiş
Portakallı mereng pie
7 Mayıs Pazar, 16.00-20.00
3. Hafta- Ekmek Yapımı
Baget ekmeği
Foccacia
Çavdarlı tahıllı köy ekmeği
14 Mayıs Pazar, 16.00-20.00
4. Hafta –Kekler
Vişneli cheesecake
Yoğun çikolatalı limonlu kek
İncirli cevizli kek
21 Mayıs Pazar, 16.00-20.00
5. Hafta- Pastalar
Muzlu çikolatalı rulo
Orman meyveli pasta
Tiramisu (DEMO)
28 Mayıs Pazar, 16.00-20.00
6. Hafta -Custards ve choux hamuru
Pastacı kreması
Profiterol
Creme brulee
Çilekli yeşil fıstıklı custard
4 Haziran Pazar, 16.00-20.00
7. Hafta -Şuruplu ve sütlü tatlılar
Portakallı şekerpare
Revani
Damla sakızlı muhallebi
Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile
11 Haziran Pazar, 16.00-20.00
8. Hafta –Çikolatalar
Earl Grey çaylı kalıp çikolata
Lavantalı bitter truffle çikolata
Rochers dökme çikolata
18 Haziran Pazar, 16.00-20.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : MSA - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır