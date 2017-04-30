Msa - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık

Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"...

Msa - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık

Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…

Vanilyanın kokusu, çikolatanın lezzeti veya ekmeğin sıcaklığı sizi pastacılığa çeken faktörlerden sadece birkaçı olabilir. Temelinden püf noktalarına kadar haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde detaylı bir eğitim başlıyor.

30 Nisan-18 Haziran Pazar 16.00-20.00

Pastacılık ve tatlı sanatını en ince detaylarıyla öğrenerek bu konuda hem tekniğini hem de pratiğini geliştirmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.

Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.

Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.

Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.

Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 8 hafta sürmektedir.

*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.

Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına, sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerini öğreneceksiniz.

1. Hafta –Kurabiyeler

Çikolatalı çatlak kurabiye

Bademli üzümlü biscotti

Kandil simidi/çatal

Linzer kurabiye

30 Nisan Pazar, 16.00-20.00

2. Hafta- Tart, kiş ve pie'lar

Çikolatalı vişneli tart

Pırasalı mantarlı kiş

Portakallı mereng pie

7 Mayıs Pazar, 16.00-20.00

3. Hafta- Ekmek Yapımı

Baget ekmeği

Foccacia

Çavdarlı tahıllı köy ekmeği

14 Mayıs Pazar, 16.00-20.00

4. Hafta –Kekler

Vişneli cheesecake

Yoğun çikolatalı limonlu kek

İncirli cevizli kek

21 Mayıs Pazar, 16.00-20.00

5. Hafta- Pastalar

Muzlu çikolatalı rulo

Orman meyveli pasta

Tiramisu (DEMO)

28 Mayıs Pazar, 16.00-20.00

6. Hafta -Custards ve choux hamuru

Pastacı kreması

Profiterol

Creme brulee

Çilekli yeşil fıstıklı custard

4 Haziran Pazar, 16.00-20.00

7. Hafta -Şuruplu ve sütlü tatlılar

Portakallı şekerpare

Revani

Damla sakızlı muhallebi

Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile

11 Haziran Pazar, 16.00-20.00

8. Hafta –Çikolatalar

Earl Grey çaylı kalıp çikolata

Lavantalı bitter truffle çikolata

Rochers dökme çikolata

18 Haziran Pazar, 16.00-20.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : MSA - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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