Msa - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık

Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…



Vanilyanın kokusu, çikolatanın lezzeti veya ekmeğin sıcaklığı sizi pastacılığa çeken faktörlerden sadece birkaçı olabilir. Temelinden püf noktalarına kadar haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde detaylı bir eğitim başlıyor.



30 Nisan-18 Haziran Pazar 16.00-20.00



Pastacılık ve tatlı sanatını en ince detaylarıyla öğrenerek bu konuda hem tekniğini hem de pratiğini geliştirmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.



Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.



Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına, sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerini öğreneceksiniz.



1. Hafta –Kurabiyeler



Çikolatalı çatlak kurabiye



Bademli üzümlü biscotti



Kandil simidi/çatal



Linzer kurabiye



30 Nisan Pazar, 16.00-20.00



2. Hafta- Tart, kiş ve pie'lar



Çikolatalı vişneli tart



Pırasalı mantarlı kiş



Portakallı mereng pie



7 Mayıs Pazar, 16.00-20.00



3. Hafta- Ekmek Yapımı



Baget ekmeği



Foccacia



Çavdarlı tahıllı köy ekmeği



14 Mayıs Pazar, 16.00-20.00



4. Hafta –Kekler



Vişneli cheesecake



Yoğun çikolatalı limonlu kek



İncirli cevizli kek



21 Mayıs Pazar, 16.00-20.00



5. Hafta- Pastalar



Muzlu çikolatalı rulo



Orman meyveli pasta



Tiramisu (DEMO)



28 Mayıs Pazar, 16.00-20.00



6. Hafta -Custards ve choux hamuru



Pastacı kreması



Profiterol



Creme brulee



Çilekli yeşil fıstıklı custard



4 Haziran Pazar, 16.00-20.00



7. Hafta -Şuruplu ve sütlü tatlılar



Portakallı şekerpare



Revani



Damla sakızlı muhallebi



Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile



11 Haziran Pazar, 16.00-20.00



8. Hafta –Çikolatalar



Earl Grey çaylı kalıp çikolata



Lavantalı bitter truffle çikolata



Rochers dökme çikolata



18 Haziran Pazar, 16.00-20.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : MSA - Mutfakta 8 Hafta - Pastacılık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır