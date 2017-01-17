Msa - Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık

Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.

Msa - Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık

Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.

Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…

Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına,  sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerine kadar pastacılığın hata kabul etmeyen tüm püf noktalarını haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde öğrenin. 8 Hafta sonunda kendi evinizin pasta şefi, çikolata ustası ve ekmek uzmanı olun.  

Program detayları;

* Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.

* Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.

* Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.

* Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 8 hafta sürmektedir.

*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.

**14 Şubat 2017 Salı günü ders yapılmayacaktır.

17 Ocak - 14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00

Kurabiyeler

Çikolatalı çatlak kurabiye

Bademli üzümlü biscotti

Kandil simidi/çatal

Linzer kurabiye

17 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00

Tart, kiş ve pie'lar

Çikolatalı vişneli tart

Pırasalı mantarlı kiş

Portakallı mereng pie

24 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00

Ekmek Yapımı

Baget ekmeği

Foccacia

Çavdarlı tahıllı köy ekmeği

31 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00

Kekler Vişneli cheesecake

Yoğun çikolatalı limonlu kek

İncirli cevizli kek

7 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00

Pastalar Muzlu çikolatalı rulo

Orman meyveli pasta

Tiramisu (DEMO)

21 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00

Custards ve choux hamuru

Pastacı kreması

Profiterol

Creme brulee

Çilekli yeşil fıstıklı custard

28 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00

Şuruplu ve sütlü tatlılar

Portakallı şekerpare

Revani

Damla sakızlı muhallebi

Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile

7 Mart Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00

Çikolatalar

Earl Grey çaylı kalıp çikolata

Lavantalı bitter truffle çikolata

Rochers dökme çikolata

14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00

Kaynak: Etkinlik.io

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