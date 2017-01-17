Msa - Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık

Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.



Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…



Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına, sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerine kadar pastacılığın hata kabul etmeyen tüm püf noktalarını haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde öğrenin. 8 Hafta sonunda kendi evinizin pasta şefi, çikolata ustası ve ekmek uzmanı olun.



Program detayları;



* Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



* Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.



* Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



* Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



**14 Şubat 2017 Salı günü ders yapılmayacaktır.



17 Ocak - 14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00



Kurabiyeler



Çikolatalı çatlak kurabiye



Bademli üzümlü biscotti



Kandil simidi/çatal



Linzer kurabiye



17 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00



Tart, kiş ve pie'lar



Çikolatalı vişneli tart



Pırasalı mantarlı kiş



Portakallı mereng pie



24 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00



Ekmek Yapımı



Baget ekmeği



Foccacia



Çavdarlı tahıllı köy ekmeği



31 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00



Kekler Vişneli cheesecake



Yoğun çikolatalı limonlu kek



İncirli cevizli kek



7 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00



Pastalar Muzlu çikolatalı rulo



Orman meyveli pasta



Tiramisu (DEMO)



21 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00



Custards ve choux hamuru



Pastacı kreması



Profiterol



Creme brulee



Çilekli yeşil fıstıklı custard



28 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00



Şuruplu ve sütlü tatlılar



Portakallı şekerpare



Revani



Damla sakızlı muhallebi



Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile



7 Mart Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00



Çikolatalar



Earl Grey çaylı kalıp çikolata



Lavantalı bitter truffle çikolata



Rochers dökme çikolata



14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00