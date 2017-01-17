Msa - Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık

Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.
Vanilyanın kokusuna, çikolatanın lezzetine, hamurun kıvamına, ekmeğin sıcaklığına tutkun, kendi evinin pasta şefi olma hayalleri kuranlar için profesyonel şeflerden "Mutfakta 8 Hafta Pastacılık Eğitimi"…
Custard ve choux hamuru yapım tekniklerinden, ekmeğin doğru mayalanmasına, sıvama pasta yapım yöntemlerinden, çikolata temperlemeye ve tart hamuru yapım yöntemlerine kadar pastacılığın hata kabul etmeyen tüm püf noktalarını haftada 1 gün olmak üzere 8 hafta boyunca MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde öğrenin. 8 Hafta sonunda kendi evinizin pasta şefi, çikolata ustası ve ekmek uzmanı olun.
Program detayları;
* Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.
* Eğitimde kullanılacak spatula ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.
* Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.
* Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.
*Program 8 hafta sürmektedir.
*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.
**14 Şubat 2017 Salı günü ders yapılmayacaktır.
17 Ocak - 14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00
Kurabiyeler
Çikolatalı çatlak kurabiye
Bademli üzümlü biscotti
Kandil simidi/çatal
Linzer kurabiye
17 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00
Tart, kiş ve pie'lar
Çikolatalı vişneli tart
Pırasalı mantarlı kiş
Portakallı mereng pie
24 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00
Ekmek Yapımı
Baget ekmeği
Foccacia
Çavdarlı tahıllı köy ekmeği
31 Ocak 2017 Salı, 19.00-23.00
Kekler Vişneli cheesecake
Yoğun çikolatalı limonlu kek
İncirli cevizli kek
7 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00
Pastalar Muzlu çikolatalı rulo
Orman meyveli pasta
Tiramisu (DEMO)
21 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00
Custards ve choux hamuru
Pastacı kreması
Profiterol
Creme brulee
Çilekli yeşil fıstıklı custard
28 Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00
Şuruplu ve sütlü tatlılar
Portakallı şekerpare
Revani
Damla sakızlı muhallebi
Çikolatalı panna cotta, vişne sos ile
7 Mart Şubat 2017 Salı, 19.00-23.00
Çikolatalar
Earl Grey çaylı kalıp çikolata
Lavantalı bitter truffle çikolata
Rochers dökme çikolata
14 Mart 2017 Salı, 19.00-23.00
Msa - Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık
Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.
Pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler için cupcake'ten mereng'e yepyeni tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık başlıyor.