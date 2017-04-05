Msa-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2
Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2, Mutfak Sanatları Akademisi'nde!
Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2, Mutfak Sanatları Akademisi'nde!
Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2'yle haftada 1 gün olmak üzere toplamda 8 hafta boyunca pastacılıkla ilgili her detayı öğrenebilir ve pasta şefi olmak için adım atabilirsiniz. Cupcake'ten mereng'e farklı tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 başlıyor.
6 Nisan-25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00
KİMLER KATILABİLİR?
Pasta ve tatlı konularında uzmanlaşarak bu konuda pratiğini geliştirip profesyonelleşmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.
NELER ÖĞRENECEĞIM?
Pastacılıkla ilgili sahip olduğunuz bilgilere yenilerini ekleyip pratik yaparak, profesyonellerden yepyeni tarifler öğreneceksiniz.
PROGRAM DETAYLARI;
•Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.
•Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitapçığı verilecektir.
•Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.
*Program 8 hafta sürmektedir.
*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.
NELER YAPACAĞIM?
1. Hafta Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler
Vişne dolgulu kurabiye Krema dolgulu oreo bisküvi
Ay çekirdekli, toz parmesanlı kurabiye
Patlıcanlı mini tuzlu kurabiye
6 Nisan Perşembe, 19.00-23.00
2. Hafta -Kekler
Tulum peynirli, kurutulmuş domatesli tuzlu kek
Checkerboard (dama) kek
Meyve dolgulu kremalı kek
13 Nisan Perşembe, 19.00-23.00
3. Hafta -A La Carte Tatlılar ve Tabak Tatlıları
Çikolatalı sufle
Taze meyveli parfe
Mousse au chocolat mereng
Magnolia pudding
20 Nisan Perşembe, 19.00-23.00
4. Hafta -Pastalar
Fındık ve bademli pandispanya ile çilekli pasta Krokanlı St. Honoré pasta
27 Nisan Perşembe, 19.00-23.00
5. Hafta -Mayalı Hamurlar
Paskalya çöreği
Poğaça
Açma
4 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00
6. Hafta -Cupcake'ler
Yoğun çikolatalı cupcake, earl grey Fransız butter cream frosting ile
Çilek ganaj dolgulu cupcake, krem peynirli vanilya frosting ile
Limon dolgulu cupcake, çikolatalı kremalı frosting ile
11 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00
7. Hafta -Hazır Hamurla Börekler
Sebzeli rulo börek
Samosa ve bohça Ispanaklı milföy
Cevizli-tahinli burma tatlısı
18 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00
8. Hafta -Şeker Hamuru ve İcing ile Kurabiye Süsleme
Portakallı ve tarçınlı kurabiye
Ginger bread hamuruyla kurabiye
25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MSA-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır