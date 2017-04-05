Msa-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2

Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2, Mutfak Sanatları Akademisi'nde!

Msa-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2

Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2, Mutfak Sanatları Akademisi'nde!

Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2'yle haftada 1 gün olmak üzere toplamda 8 hafta boyunca pastacılıkla ilgili her detayı öğrenebilir ve pasta şefi olmak için adım atabilirsiniz. Cupcake'ten mereng'e farklı tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 başlıyor.

6 Nisan-25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00 

KİMLER KATILABİLİR?

Pasta ve tatlı konularında uzmanlaşarak bu konuda pratiğini geliştirip profesyonelleşmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.

NELER ÖĞRENECEĞIM?

Pastacılıkla ilgili sahip olduğunuz bilgilere yenilerini ekleyip pratik yaparak, profesyonellerden yepyeni tarifler öğreneceksiniz. 

PROGRAM DETAYLARI;

•Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.

•Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitapçığı verilecektir.

•Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 8 hafta sürmektedir.

*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur. 

NELER YAPACAĞIM?

1. Hafta Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler

Vişne dolgulu kurabiye Krema dolgulu oreo bisküvi

Ay çekirdekli, toz parmesanlı kurabiye

Patlıcanlı mini tuzlu kurabiye

6 Nisan Perşembe, 19.00-23.00

2. Hafta -Kekler

Tulum peynirli, kurutulmuş domatesli tuzlu kek

Checkerboard (dama) kek

Meyve dolgulu kremalı kek

13 Nisan Perşembe, 19.00-23.00

3. Hafta -A La Carte Tatlılar ve Tabak Tatlıları

Çikolatalı sufle

Taze meyveli parfe

Mousse au chocolat mereng

Magnolia pudding

20 Nisan Perşembe, 19.00-23.00

4. Hafta -Pastalar

Fındık ve bademli pandispanya ile çilekli pasta Krokanlı St. Honoré pasta

27 Nisan Perşembe, 19.00-23.00

5. Hafta -Mayalı Hamurlar

Paskalya çöreği

Poğaça

Açma

4 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00

6. Hafta -Cupcake'ler

Yoğun çikolatalı cupcake, earl grey Fransız butter cream frosting ile

Çilek ganaj dolgulu cupcake, krem peynirli vanilya frosting ile

Limon dolgulu cupcake, çikolatalı kremalı frosting ile

11 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00

7. Hafta -Hazır Hamurla Börekler

Sebzeli rulo börek

Samosa ve bohça Ispanaklı milföy

Cevizli-tahinli burma tatlısı

18 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00

8. Hafta -Şeker Hamuru ve İcing ile Kurabiye Süsleme

Portakallı ve tarçınlı kurabiye

Ginger bread hamuruyla kurabiye

25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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