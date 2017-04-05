Msa-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2

Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2, Mutfak Sanatları Akademisi'nde!



Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2'yle haftada 1 gün olmak üzere toplamda 8 hafta boyunca pastacılıkla ilgili her detayı öğrenebilir ve pasta şefi olmak için adım atabilirsiniz. Cupcake'ten mereng'e farklı tariflerle Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 başlıyor.



6 Nisan-25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00



KİMLER KATILABİLİR?



Pasta ve tatlı konularında uzmanlaşarak bu konuda pratiğini geliştirip profesyonelleşmek isteyen mutfak meraklıları katılabilir.



NELER ÖĞRENECEĞIM?



Pastacılıkla ilgili sahip olduğunuz bilgilere yenilerini ekleyip pratik yaparak, profesyonellerden yepyeni tarifler öğreneceksiniz.



PROGRAM DETAYLARI;



•Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



•Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitapçığı verilecektir.



•Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



NELER YAPACAĞIM?



1. Hafta Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler



Vişne dolgulu kurabiye Krema dolgulu oreo bisküvi



Ay çekirdekli, toz parmesanlı kurabiye



Patlıcanlı mini tuzlu kurabiye



6 Nisan Perşembe, 19.00-23.00



2. Hafta -Kekler



Tulum peynirli, kurutulmuş domatesli tuzlu kek



Checkerboard (dama) kek



Meyve dolgulu kremalı kek



13 Nisan Perşembe, 19.00-23.00



3. Hafta -A La Carte Tatlılar ve Tabak Tatlıları



Çikolatalı sufle



Taze meyveli parfe



Mousse au chocolat mereng



Magnolia pudding



20 Nisan Perşembe, 19.00-23.00



4. Hafta -Pastalar



Fındık ve bademli pandispanya ile çilekli pasta Krokanlı St. Honoré pasta



27 Nisan Perşembe, 19.00-23.00



5. Hafta -Mayalı Hamurlar



Paskalya çöreği



Poğaça



Açma



4 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00



6. Hafta -Cupcake'ler



Yoğun çikolatalı cupcake, earl grey Fransız butter cream frosting ile



Çilek ganaj dolgulu cupcake, krem peynirli vanilya frosting ile



Limon dolgulu cupcake, çikolatalı kremalı frosting ile



11 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00



7. Hafta -Hazır Hamurla Börekler



Sebzeli rulo börek



Samosa ve bohça Ispanaklı milföy



Cevizli-tahinli burma tatlısı



18 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00



8. Hafta -Şeker Hamuru ve İcing ile Kurabiye Süsleme



Portakallı ve tarçınlı kurabiye



Ginger bread hamuruyla kurabiye



25 Mayıs Perşembe, 19.00-23.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Mutfakta 8 Hafta-Pastacılık 2



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır