Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!

Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...



Mutfakta 8 Hafta Devrialem ile mutfak tekniklerinizi MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde geliştirecek, 8 hafta boyunca popüler ülke mutfaklarının geleneksel ve en çok sevilen tariflerini öğrenecek, değişik ülkelerin yemek kültürlerini yakından tanıyacaksınız.



Haftada 1 gün olmak üzere toplam 8 hafta boyunca Batı Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, hatta Meksika'ya kadar uzanan bir mutfak devrialemine çıkacak, 8 ayrı yemek kültürü deneyimi yaşayacaksınız. Profesyonellerden öğreneceğiniz mutfak beceri ve teknikleri ile tariflerde kullanacağınız ülkelere özel malzemeler sayesinde ülke mutfaklarının temel uygulamalarını keşfedecek ve bu eğitimin sonunda dünyanın lezzetlerini kendi mutfağınızda yaratmanın keyfine varacaksınız.



Program Detayları



Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



04 Ocak – 22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00



İspanya



Gazpacho



Empanada



Deniz mahsüllü paella



Churro, çikolata sos ile



04 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00



Fransa



Bouillabaisse



Quiche lorraine



Dana escalope cordon bleu



Soufflé au chocolat



11 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00



Orta ve Kuzey İtalya



Kurutulmuş domates, zeytin ve biberiyeli focaccia Gnocchi, pesto sos ile



Ossobuco alla Milanese



Zuppa inglese



18 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00



Güney İtalya



Arancini Pizza alla Norma



Involtini di pesce spada Cassata



25 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00



Türkiye



İncikli düğün çorbası



Zeytinyağlı portakallı kereviz



Hünkarbeğendi



Fırın sütlaç



01 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00



Çin



Acı ve ekşi Çin çorbası



Tatlı-ekşi soslu ananaslı tavuk, egg noodle ile



İstiridye soslu mantarlı biftek, kızarmış Çin pilavı ile



Kızarmış dondurma



08 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00



Tayland



Tom kha kai Karidesli ve sebzeli spring rolls, sweet chili sos ile



Kırmızı körili ördek, yasemin pilavı ile



Vanilyalı Hindistan cevizi sütü, tropik meyveler ile



15 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00



Meksika



Beef & cheddar nachos



Guacamole ve salsa sos (Demo)



Tavuk burrito, fasülye püresi ve acı sos ile



Lime ve kekik marineli Mexican steak, kremalı chipotle sos ile



Acı biberli Meksika çikolatalı mousse



22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00