Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!

Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...
Mutfakta 8 Hafta Devrialem ile mutfak tekniklerinizi MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde geliştirecek, 8 hafta boyunca popüler ülke mutfaklarının geleneksel ve en çok sevilen tariflerini öğrenecek, değişik ülkelerin yemek kültürlerini yakından tanıyacaksınız.
Haftada 1 gün olmak üzere toplam 8 hafta boyunca Batı Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, hatta Meksika'ya kadar uzanan bir mutfak devrialemine çıkacak, 8 ayrı yemek kültürü deneyimi yaşayacaksınız. Profesyonellerden öğreneceğiniz mutfak beceri ve teknikleri ile tariflerde kullanacağınız ülkelere özel malzemeler sayesinde ülke mutfaklarının temel uygulamalarını keşfedecek ve bu eğitimin sonunda dünyanın lezzetlerini kendi mutfağınızda yaratmanın keyfine varacaksınız.
Program Detayları
Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.
Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.
Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.
*Program 8 hafta sürmektedir.
*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.
04 Ocak – 22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00
İspanya
Gazpacho
Empanada
Deniz mahsüllü paella
Churro, çikolata sos ile
04 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00
Fransa
Bouillabaisse
Quiche lorraine
Dana escalope cordon bleu
Soufflé au chocolat
11 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00
Orta ve Kuzey İtalya
Kurutulmuş domates, zeytin ve biberiyeli focaccia Gnocchi, pesto sos ile
Ossobuco alla Milanese
Zuppa inglese
18 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00
Güney İtalya
Arancini Pizza alla Norma
Involtini di pesce spada Cassata
25 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00
Türkiye
İncikli düğün çorbası
Zeytinyağlı portakallı kereviz
Hünkarbeğendi
Fırın sütlaç
01 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00
Çin
Acı ve ekşi Çin çorbası
Tatlı-ekşi soslu ananaslı tavuk, egg noodle ile
İstiridye soslu mantarlı biftek, kızarmış Çin pilavı ile
Kızarmış dondurma
08 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00
Tayland
Tom kha kai Karidesli ve sebzeli spring rolls, sweet chili sos ile
Kırmızı körili ördek, yasemin pilavı ile
Vanilyalı Hindistan cevizi sütü, tropik meyveler ile
15 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00
Meksika
Beef & cheddar nachos
Guacamole ve salsa sos (Demo)
Tavuk burrito, fasülye püresi ve acı sos ile
Lime ve kekik marineli Mexican steak, kremalı chipotle sos ile
Acı biberli Meksika çikolatalı mousse
22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00
Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!
Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...
Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...