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Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!

Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!

Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...

Msa-Mutfakta 8 Hafta Devriâlem!

Dünyayı kendi evinin mutfağına taşımak, kendi mutfağının sınır tanımayan şefi olmak isteyenler için Mutfakta 8 Hafta Devrialem sizlerle...

Mutfakta 8 Hafta Devrialem ile mutfak tekniklerinizi MSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde geliştirecek, 8 hafta boyunca popüler ülke mutfaklarının geleneksel ve en çok sevilen tariflerini öğrenecek, değişik ülkelerin yemek kültürlerini yakından tanıyacaksınız.

Haftada 1 gün olmak üzere toplam 8 hafta boyunca Batı Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, hatta Meksika'ya kadar uzanan bir mutfak devrialemine çıkacak, 8 ayrı yemek kültürü deneyimi yaşayacaksınız. Profesyonellerden öğreneceğiniz mutfak beceri ve teknikleri ile tariflerde kullanacağınız ülkelere özel malzemeler sayesinde ülke mutfaklarının temel uygulamalarını keşfedecek ve bu eğitimin sonunda dünyanın lezzetlerini kendi mutfağınızda yaratmanın keyfine varacaksınız.

Program Detayları

Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.

Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.

Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 8 hafta sürmektedir.

*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur. 

04 Ocak – 22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00

İspanya

Gazpacho

Empanada

Deniz mahsüllü paella

Churro, çikolata sos ile

04 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00

Fransa

Bouillabaisse

Quiche lorraine

Dana escalope cordon bleu

Soufflé au chocolat

11 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00

Orta ve Kuzey İtalya

Kurutulmuş domates, zeytin ve biberiyeli focaccia Gnocchi, pesto sos ile

Ossobuco alla Milanese

Zuppa inglese

18 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00

Güney İtalya

Arancini Pizza alla Norma

Involtini di pesce spada Cassata

25 Ocak Çarşamba, 19.00-23.00

Türkiye

İncikli düğün çorbası

Zeytinyağlı portakallı kereviz

Hünkarbeğendi

Fırın sütlaç

01 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00

Çin

Acı ve ekşi Çin çorbası

Tatlı-ekşi soslu ananaslı tavuk, egg noodle ile

İstiridye soslu mantarlı biftek, kızarmış Çin pilavı ile

Kızarmış dondurma

08 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00

Tayland

Tom kha kai Karidesli ve sebzeli spring rolls, sweet chili sos ile

Kırmızı körili ördek, yasemin pilavı ile

Vanilyalı Hindistan cevizi sütü, tropik meyveler ile

15 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00

Meksika

Beef & cheddar nachos

Guacamole ve salsa sos (Demo)

Tavuk burrito, fasülye püresi ve acı sos ile

Lime ve kekik marineli Mexican steak, kremalı chipotle sos ile

Acı biberli Meksika çikolatalı mousse

22 Şubat Çarşamba, 19.00-23.00

Kaynak: Etkinlik.io

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