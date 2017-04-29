Msa-Mutfakta 8 Hafta

8 haftada profesyonel aşçılığa adım atın.



Mutfağın temeli olan bıçak kullanma tekniklerinden sos ve çorba yapımına, et pişirme tekniklerinden deniz ürünlerine ve wok yemeklerine kadar mutfağın tüm inceliklerini 8 hafta boyunca haftanın bir günü olmak üzere, tüm mutfak tekniklerini keşfedeceksiniz.



30 Nisan-18 Haziran Pazar, 10.00-14.00



Mutfağın temeli olan bıçak kullanma tekniklerinden sos ve çorba yapımına, et pişirme tekniklerinden deniz ürünlerine ve wok yemeklerine, mutfağın tüm inceliklerini 8 hafta boyunca haftanın bir günü olmak üzere keşfedeceksiniz.



Kimler katılabilir?



Temel mutfak tekniklerini profesyonel şekilde öğrenip, bu tekniklerle bir çok çeşitten oluşan yemekler yapmak ve mutfak konusunda pratiğini geliştirerek kapsamlı bir mutfak eğitimi görmek isteyenler katılabilir.



Program detayları



•Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



•Eğitimde kullanılacak şef bıçağı ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.



•Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



•Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



1. Hafta - Bıçak Seçme, Kesim ve Kullanma Teknikleri, Mutfak Set-Up ve Hazırlıkları



Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste, bıçaklarınızı keskin tutmaktan çeşitli doğrama tekniklerine, meyve dilimlemeden sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin neden ve nasıllarını öğreneceksiniz. Ders sırasında ve 8 hafta boyunca kullanacağınız bıçak seti hediye.



30 Nisan Pazar, 10.00-14.00



2. Hafta - Ana ve Türev Soslar ve Çorbalar, Hazırlama ve Kullanma Metodları



Tavuk suyu (DEMO)



Kahverengi et suyu (DEMO)



Mayonez (DEMO)



Bechamel sos



Veloute sos (DEMO)



Fransız soğan çorbası



Rosto Domates Çorbası



7 Mayıs Pazar, 10.00-14.00



3. Hafta- Et Çeşitleri ve Yapıları, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları



Bonfile ayıklama ve temizleme teknikleri (DEMO)



T-Bone steak (DEMO)



Roastbeef (DEMO)



Kestane mantarlı ve kremalı bonfile



Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos, sote mantar



14 Mayıs Pazar, 10.00-14.00



4. Hafta -Tüm Detaylarıyla Tavuk Pişirme Yöntemleri



Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos



Germolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile



Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos



Röşti patates



21 Mayıs Pazar, 10.00-14.00



5. Hafta - Pilavlar ve Pirinç Çeşitleri, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları



Özbek pilavı



Yaban mantarlı risotto Firik pilavı



Kurutulmuş meyveli basmati pilavı



28 Mayıs Pazar, 10.00-14.00



6. Hafta -Uzak Doğu Wok Yemekleri, Pad Thai ve Noodle Pişirme Teknikleri



Pad thai



Dana Etli Singapur Noodle Yeşil körili tavuk, yasemin pilavı ile



Sıcak udon noodle salata



4 Haziran Pazar, 10.00-14.00



7. Hafta -Deniz Ürünleri Seçme, Temizleme ve Pişirme Teknikleri



Ahtapot (DEMO)



Düz balıkların ayıklanması (Levrek)



Yassı balıkların ayıklanması (Dil balığı)



Istakoz thermidor (DEMO)



Akdeniz usulü levrek



Dil balığı tempura, tatlı chili sos



11 Haziran Pazar, 10.00-14.00



8. Hafta- Taze Makarna Hamuru Hazırlama ve Makarna Sosları



Taze makarna hamuru yapımı



Pesto soslu fettucine



Köz patlıcan dolgulu ravioli ve domates sos



Bolognese soslu lazanya



18 Haziran Pazar, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Mutfakta 8 Hafta



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır