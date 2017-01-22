Msa-Mutfakta 8 Hafta

Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi yeniden sizlerle...

Msa-Mutfakta 8 Hafta

Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi yeniden sizlerle...

"Mutfağın temeli olan bıçak kullanma tekniklerinden sos ve çorba yapımına, et pişirme tekniklerinden deniz ürünlerine ve wok yemek tekniklerine kadar mutfağın inceliklerini 8 hafta boyunca pazar günü keşfedeceksiniz. Eğitim süresince kendi özel istasyonunuzda çalışacak ve profesyonellerin teknikleriyle gerçek bir şef gibi yemek pişirmenin keyfine varacaksınız." 

Program Detayları

Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.

Eğitimde kullanılacak şef bıçağı ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.

Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.

Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 8 hafta sürmektedir.

*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur. 

22 Ocak-12 Mart Pazar, 16.00-20.00

Bıçak Seçme, Kesim ve Kullanma Teknikleri, Mutfak Set-up ve Hazırlıkları Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste, bıçaklarınızı keskin tutmaktan çeşitli doğrama tekniklerine, meyve dilimlemeden sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin neden ve nasıllarını öğreneceksiniz. Ders sırasında ve 8 hafta boyunca kullanacağınız bıçak seti hediye.

22 Ocak 2017, Pazar 16.00-20.00

Ana ve Türev Soslar ve Çorbalar, Hazırlama ve Kullanma Metodları

Tavuk suyu (Demo)

Kahverengi et suyu (Demo)

Mayonez (Demo)

Bechamel sos

Veloute sos (Demo)

Fransız soğan çorbası

Minestrone çorbası

29 Ocak 2017, Pazar 16.00-20.00

Et Çeşitleri ve Yapıları, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları

Bonfile ayıklama ve temizleme teknikleri (Demo)

T-Bone steak (Demo)

Roastbeef (Demo)

Porçini mantarlı ve kremalı bonfile

Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos, sote mantar

5 Şubat 2017, Pazar 16.00-20.00

Tüm Detaylarıyla Tavuk Pişirme Yöntemleri

Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos

Germolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile

Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos

Röşti patates

12 Şubat 2017, Pazar 16.00-20.00

Pilavlar ve Pirinç Çeşitleri, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları

Özbek pilavı

Porçini mantarlı risotto Firik pilavı

Kurutulmuş meyveli basmati pilav

19 Şubat 2017, Pazar 16.00-20.00

Uzakdoğu Wok Yemekleri, Pad Thai ve Noodle Pişirme Teknikleri Pad thai

Karidesli egg noodle

Yeşil körili tavuk, yasemin pilavı ile

Sıcak soba noodle salata

26 Şubat 2017, Pazar 16.00-20.00

Deniz Ürünleri Seçme, Temizleme ve Pişirme Teknikleri

Ahtapot (Demo)Düz balıkların ayıklanması (Levrek)

Yassı balıkların ayıklanması (Dil balığı)

Istakoz thermidor (Demo)

Akdeniz usulü levrek

Dil balığı tempura, tatlı chili sos

5 Mart 2017, Pazar 16.00-20.00

Taze Makarna Hamuru Hazırlama ve Makarna Sosları Taze makarna hamuru yapımı

Pesto soslu fettucine

Köz patlıcan dolgulu ravioli ve domates sos

Bolognese soslu lazanya

12 Mart 2017, Pazar 16.00-20.00

Kaynak: Etkinlik.io

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