Msa-Mutfakta 8 Hafta

Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi…
Mutfağın temeli olan bıçak kullanma tekniklerinden sos ve çorba yapımına, et pişirme tekniklerinden deniz ürünlerine ve wok yemek tekniklerine kadar mutfağın inceliklerini 8 hafta boyunca pazar günü keşfedeceksiniz. Eğitim süresince kendi özel istasyonunuzda çalışacak ve profesyonellerin teknikleriyle gerçek bir şef gibi yemek pişirmenin keyfine varacaksınız.
Program detayları;
• Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.
• Eğitimde kullanılacak şef bıçağı ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.
• Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.
• Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.
*Program 8 hafta sürmektedir.
*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.
**26 Ocak Perşembe günü ders yapılmayacaktır.
5 Ocak-2 Mart 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Bıçak Seçme, Kesim ve Kullanma Teknikleri, Mutfak Set-up ve Hazırlıkları Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste, bıçaklarınızı keskin tutmaktan çeşitli doğrama tekniklerine, meyve dilimlemeden sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin neden ve nasıllarını öğreneceksiniz. Ders sırasında ve 8 hafta boyunca kullanacağınız bıçak seti hediye.
5 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Ana ve Türev Soslar ve Çorbalar, Hazırlama ve Kullanma Metodları
Tavuk suyu (DEMO)
Kahverengi et suyu (DEMO)
Mayonez (DEMO)
Bechamel sos
Veloute sos (DEMO)
Fransız soğan çorbası
Minestrone çorbası
12 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Et Çeşitleri ve Yapıları, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları
Bonfile ayıklama ve temizleme teknikleri (DEMO)
T-Bone steak (DEMO)
Roastbeef (DEMO)
Porçini mantarlı ve kremalı bonfile
Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos, sote mantar
19 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Tüm Detaylarıyla Tavuk Pişirme Yöntemleri
Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos
Germolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile
Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos
Röşti patates
2 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Pilavlar ve Pirinç Çeşitleri, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları
Özbek pilavı
Porçini mantarlı risotto Firik pilavı
Kurutulmuş
9 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Uzakdoğu Wok Yemekleri, Pad Thai ve Noodle Pişirme Teknikleri Pad thai
Karidesli egg noodle
Yeşil körili tavuk, yasemin pilavı ile
Sıcak soba noodle salata
16 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Deniz Ürünleri Seçme, Temizleme ve Pişirme Teknikleri
Ahtapot (DEMO)
Düz balıkların ayıklanması (Levrek)
Yassı balıkların ayıklanması (Dil balığı)
Istakoz thermidor (DEMO)
Akdeniz usulü levrek
Dil balığı tempura, tatlı chili sos
23 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Taze Makarna Hamuru Hazırlama ve Makarna Sosları Taze makarna hamuru yapımı
Pesto soslu fettucine
Köz patlıcan dolgulu ravioli ve domates sos
Bolognese soslu lazanya
2 Mart 2017 Perşembe, 10.00-14.00
Msa-Mutfakta 8 Hafta
Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi...
Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi…