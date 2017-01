Msa-Mutfakta 8 Hafta

Kendi evinin executive chef'i olmak isteyenler için tüm mutfak tekniklerini profesyonel şeflerden öğreneceğiniz kapsamlı bir mutfak eğitimi…



Mutfağın temeli olan bıçak kullanma tekniklerinden sos ve çorba yapımına, et pişirme tekniklerinden deniz ürünlerine ve wok yemek tekniklerine kadar mutfağın inceliklerini 8 hafta boyunca pazar günü keşfedeceksiniz. Eğitim süresince kendi özel istasyonunuzda çalışacak ve profesyonellerin teknikleriyle gerçek bir şef gibi yemek pişirmenin keyfine varacaksınız.



Program detayları;



• Eğitim süresince katılımcılar 14 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



• Eğitimde kullanılacak şef bıçağı ve soyma bıçağı katılımcılara hediye edilecektir.



• Tüm katılımcılara önlük seti ve ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



• Eğitimin sonunda eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 8 hafta sürmektedir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



**26 Ocak Perşembe günü ders yapılmayacaktır.



5 Ocak-2 Mart 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Bıçak Seçme, Kesim ve Kullanma Teknikleri, Mutfak Set-up ve Hazırlıkları Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste, bıçaklarınızı keskin tutmaktan çeşitli doğrama tekniklerine, meyve dilimlemeden sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin neden ve nasıllarını öğreneceksiniz. Ders sırasında ve 8 hafta boyunca kullanacağınız bıçak seti hediye.



5 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Ana ve Türev Soslar ve Çorbalar, Hazırlama ve Kullanma Metodları



Tavuk suyu (DEMO)



Kahverengi et suyu (DEMO)



Mayonez (DEMO)



Bechamel sos



Veloute sos (DEMO)



Fransız soğan çorbası



Minestrone çorbası



12 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Et Çeşitleri ve Yapıları, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları



Bonfile ayıklama ve temizleme teknikleri (DEMO)



T-Bone steak (DEMO)



Roastbeef (DEMO)



Porçini mantarlı ve kremalı bonfile



Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos, sote mantar



19 Ocak 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Tüm Detaylarıyla Tavuk Pişirme Yöntemleri



Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos



Germolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile



Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos



Röşti patates



2 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Pilavlar ve Pirinç Çeşitleri, Pişirme Teknikleri ve Püf Noktaları



Özbek pilavı



Porçini mantarlı risotto Firik pilavı



Kurutulmuş



9 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Uzakdoğu Wok Yemekleri, Pad Thai ve Noodle Pişirme Teknikleri Pad thai



Karidesli egg noodle



Yeşil körili tavuk, yasemin pilavı ile



Sıcak soba noodle salata



16 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Deniz Ürünleri Seçme, Temizleme ve Pişirme Teknikleri



Ahtapot (DEMO)



Düz balıkların ayıklanması (Levrek)



Yassı balıkların ayıklanması (Dil balığı)



Istakoz thermidor (DEMO)



Akdeniz usulü levrek



Dil balığı tempura, tatlı chili sos



23 Şubat 2017 Perşembe, 10.00-14.00



Taze Makarna Hamuru Hazırlama ve Makarna Sosları Taze makarna hamuru yapımı



Pesto soslu fettucine



Köz patlıcan dolgulu ravioli ve domates sos



Bolognese soslu lazanya



2 Mart 2017 Perşembe, 10.00-14.00