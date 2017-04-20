Birbirinden lezzetli mezeler MSA mutfağında, şefler eşliğinde hazırlanıyor.



"Çilingir sofrasının olmazsa olmazı ve balık sofralarının eşlikçisi dediğimiz zaman sözün nereye gideceğini kestirmek güç olmaz. Söz konusu mezeyi aldık, sizler için en güzel ve geleneksel tarifleri buluşturduğumuz bir workshop hazırladık.



Çilingir sofralarının tahtına oturmuş lezzetleri yapmayı öğreneceksiniz."



Atom; kuru kırmızıbiber kızartması, yoğurt ve tereyağı sos ile



Tahinli közlenmiş patlıcan salatası



Sarımsak ve mantarlı tereyağında karides güveç



Arnavut ciğeri; acı biber turşusu ve sumaklı soğan ile



Narenciyeli tahin helvası



21 Nisan Cuma, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Meze



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır