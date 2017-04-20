Msa-Meze

Birbirinden lezzetli mezeler MSA mutfağında, şefler eşliğinde hazırlanıyor.

Msa-Meze

Birbirinden lezzetli mezeler MSA mutfağında, şefler eşliğinde hazırlanıyor.

"Çilingir sofrasının olmazsa olmazı ve balık sofralarının eşlikçisi dediğimiz zaman sözün nereye gideceğini kestirmek güç olmaz. Söz konusu mezeyi aldık, sizler için en güzel ve geleneksel tarifleri buluşturduğumuz bir workshop hazırladık.

Çilingir sofralarının tahtına oturmuş lezzetleri yapmayı öğreneceksiniz."

Atom; kuru kırmızıbiber kızartması, yoğurt ve tereyağı sos ile

Tahinli közlenmiş patlıcan salatası

Sarımsak ve mantarlı tereyağında karides güveç

Arnavut ciğeri; acı biber turşusu ve sumaklı soğan ile

Narenciyeli tahin helvası

21 Nisan Cuma, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-Meze

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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