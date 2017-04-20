Msa-Meze
Birbirinden lezzetli mezeler MSA mutfağında, şefler eşliğinde hazırlanıyor.
Birbirinden lezzetli mezeler MSA mutfağında, şefler eşliğinde hazırlanıyor.
"Çilingir sofrasının olmazsa olmazı ve balık sofralarının eşlikçisi dediğimiz zaman sözün nereye gideceğini kestirmek güç olmaz. Söz konusu mezeyi aldık, sizler için en güzel ve geleneksel tarifleri buluşturduğumuz bir workshop hazırladık.
Çilingir sofralarının tahtına oturmuş lezzetleri yapmayı öğreneceksiniz."
Atom; kuru kırmızıbiber kızartması, yoğurt ve tereyağı sos ile
Tahinli közlenmiş patlıcan salatası
Sarımsak ve mantarlı tereyağında karides güveç
Arnavut ciğeri; acı biber turşusu ve sumaklı soğan ile
Narenciyeli tahin helvası
21 Nisan Cuma, 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MSA-Meze
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır