Msa-Meze

Yemeğin yanında harika mezeler yapmayı öğrenmek isteyenler MSA mutfağında buluşuyor.

Msa-Meze

Yemeğin yanında harika mezeler yapmayı öğrenmek isteyenler MSA mutfağında buluşuyor.

İstanbul'un renkli mutfak kültürünün parçaları olan mezeleri MSA şeflerinden öğreneceksiniz. Siz de hemen en sevilen meze tarifleriyle dolu bu Workshop'ta yerinizi alın, dostlarınız için kurduğunuz çilingir sofralarını kendi elinizden çıkan mezelerle donatın.

Menu

Domates soslu fasulye pilakisi

Çiğ köfte; göbek marul, taze soğan, nane ve limon ile

Taze otlu ve peynirli sigara böreği

İstavrit tava; kırmızı soğan ve turplu roka salatası ile

Güveçte cevizli tahin helvası

Ezine peyniri, haydari ve marine zeytinler ikramdır.

20 Ocak Cuma 19.00-22.00

Kaynak: Etkinlik.io


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