Yemeğin yanında harika mezeler yapmayı öğrenmek isteyenler MSA mutfağında buluşuyor.
İstanbul'un renkli mutfak kültürünün parçaları olan mezeleri MSA şeflerinden öğreneceksiniz. Siz de hemen en sevilen meze tarifleriyle dolu bu Workshop'ta yerinizi alın, dostlarınız için kurduğunuz çilingir sofralarını kendi elinizden çıkan mezelerle donatın.
Menu
Domates soslu fasulye pilakisi
Çiğ köfte; göbek marul, taze soğan, nane ve limon ile
Taze otlu ve peynirli sigara böreği
İstavrit tava; kırmızı soğan ve turplu roka salatası ile
Güveçte cevizli tahin helvası
Ezine peyniri, haydari ve marine zeytinler ikramdır.
20 Ocak Cuma 19.00-22.00
Kaynak: Etkinlik.io