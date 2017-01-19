Yemeğin yanında harika mezeler yapmayı öğrenmek isteyenler MSA mutfağında buluşuyor.



İstanbul'un renkli mutfak kültürünün parçaları olan mezeleri MSA şeflerinden öğreneceksiniz. Siz de hemen en sevilen meze tarifleriyle dolu bu Workshop'ta yerinizi alın, dostlarınız için kurduğunuz çilingir sofralarını kendi elinizden çıkan mezelerle donatın.



Menu



Domates soslu fasulye pilakisi



Çiğ köfte; göbek marul, taze soğan, nane ve limon ile



Taze otlu ve peynirli sigara böreği



İstavrit tava; kırmızı soğan ve turplu roka salatası ile



Güveçte cevizli tahin helvası



Ezine peyniri, haydari ve marine zeytinler ikramdır.



20 Ocak Cuma 19.00-22.00