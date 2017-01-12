Msa-Matmazel Macaron

Rengarenk görüntüsü ve damaklarda eriyen yapısıyla kendine hayran bırakan, Fransa'nın incisi macaron yapımını öğrenmek için MSA'da yerinizi ayırın.



"Kara kışı unutun, kendinizi Paris'te hayal edin. Vitrinine bakmaya doyamayacağınız Pierre Hermé'nin dükkanında, onlarca çeşit rengarenk macaron'lar içinde kaybolduğunuzu… Özenle seçtiğiniz o en lezzetli ağızda dağılan macaron'ları ise Jardin des Tuileries'de göl manzarasına karşı yediğinizi. Dilerseniz bu keyfi MSA'da yaşayın ve Paris'tekileri aratmayacak en özel reçeteleri eğitmen şeflerimizden öğrenin."



Tarçınlı macaron; sütlü çikolatalı tarçınlı ganaj ile



Tuzlu karamelli macaron; bitter çikolatalı ganaj ile



Güllü macaron; beyaz çikolatalı güllü ganaj ile



*Tuzlu atıştırmalıklar ikramdır.



13 Ocak Cuma, 10.00-14.00