Msa-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)

Sushi pirinci hazırlamayı, hazırlanan pirinçle roll ve maki yapmayı öğrenerek sushi yapımı konusunda pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir workshop sizleri bekliyor.

Msa-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)

Sushi pirinci hazırlamayı, hazırlanan pirinçle roll ve maki yapmayı öğrenerek sushi yapımı konusunda pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir workshop sizleri bekliyor.

Küçük gurmeleri unutmadık. Keyifli vakit geçirip yeteneklerini geliştirmeleri için onları en sevdikleri sushi uygulamalarıyla buluşturmaya karar verdik. Mutfakta eğitmen şefler eşliğinde gönüllerince hünerlerini sergileyecekleri ve sonrasında evde bol bol tekrar ederek her defasında ailelerine sushi keyfini yaşatabilecekleri bir workshop hazırladık.

Sushi pirinci yapımı

California roll; avokado, surimi ve salatalık ile

Karides maki; karides ve havuç ile

22 Nisan Cumartesi, 10.00-12.30

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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