Msa-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)
Sushi pirinci hazırlamayı, hazırlanan pirinçle roll ve maki yapmayı öğrenerek sushi yapımı konusunda pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir workshop sizleri bekliyor.
Sushi pirinci hazırlamayı, hazırlanan pirinçle roll ve maki yapmayı öğrenerek sushi yapımı konusunda pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir workshop sizleri bekliyor.
Küçük gurmeleri unutmadık. Keyifli vakit geçirip yeteneklerini geliştirmeleri için onları en sevdikleri sushi uygulamalarıyla buluşturmaya karar verdik. Mutfakta eğitmen şefler eşliğinde gönüllerince hünerlerini sergileyecekleri ve sonrasında evde bol bol tekrar ederek her defasında ailelerine sushi keyfini yaşatabilecekleri bir workshop hazırladık.
Sushi pirinci yapımı
California roll; avokado, surimi ve salatalık ile
Karides maki; karides ve havuç ile
22 Nisan Cumartesi, 10.00-12.30
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır