Sushi pirinci hazırlamayı, hazırlanan pirinçle roll ve maki yapmayı öğrenerek sushi yapımı konusunda pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir workshop sizleri bekliyor.



Küçük gurmeleri unutmadık. Keyifli vakit geçirip yeteneklerini geliştirmeleri için onları en sevdikleri sushi uygulamalarıyla buluşturmaya karar verdik. Mutfakta eğitmen şefler eşliğinde gönüllerince hünerlerini sergileyecekleri ve sonrasında evde bol bol tekrar ederek her defasında ailelerine sushi keyfini yaşatabilecekleri bir workshop hazırladık.



Sushi pirinci yapımı



California roll; avokado, surimi ve salatalık ile



Karides maki; karides ve havuç ile



22 Nisan Cumartesi, 10.00-12.30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Küçük Gurme 2-Sushi (10-14 Yaş)



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır